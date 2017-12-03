Совмин выделил сиротам 2 рубля 10 копеек в месяц на личные расходы 3 3.12.2017, 13:06

Белорусское правительство устроило «аттракцион невиданной щедрости».

На интересное постановление Совета Министров обратил внимание сайт bydc.info.

Согласно приложению к Постановлению Совета Министров Республики Беларусь 06.07.2006 № 840 (в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь 27.12.2007 № 1843) с изменениями, внесенными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 апреля 2017 г. № 298:

Нормы обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в детских домах семейного типа, детских деревнях (городках), опекунских и приемных семьях, ежемесячными денежными выплатами на питание, обеспечение их одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, учебными принадлежностями, предметами личной гигиены, иными предметами первой необходимости, в том числе на личные расходы по достижении ими возраста 7 лет, в месяц:

Нормы обеспечения (рублей):

1. до 6 лет 205,51;

2. от 6 лет и старше 212,96.

Примечание. Из этих средств детям ежемесячно выдаются денежные средства на личные расходы в сумме 2 рублей 10 копеек по достижении ими возраста 7 лет.