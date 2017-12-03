«Шестерочка» для Путина 4 Александр Подрабинек, kontury.info

3.12.2017, 13:45

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По УК РФ Владимиру Путину положена законная «шестерочка» или что-то около того.

В большинстве стран с рыночной экономикой картельный сговор – уголовное преступление. Корпорации одного профиля договариваются продавать или покупать товары или услуги по определенной цене. Или же договариваются о регулировании объемов закупок и продаж, чтобы повлиять на уровень цен. Одним словом, подрывают основы экономической конкуренции, что неизбежно противоречит интересам потребителя.

Антимонопольные законы во многих странах карают бизнес-структуры за ограничение конкуренции. В России ответственность за ограничение конкуренции предусмотрена Уголовным и Административным кодексами. Наказание – от многотысячных штрафов до 6-7 лет лишения свободы. И статьи эти отнюдь не "мертвые". Так, в прошлом году Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор при заключении контракта на уборку территории Кремля. Летом этого года ФАС обнаружила картельный сговор поставщиков техники для системы ГАС "Выборы". Пару месяцев назад ФАС возбудила дело о картельном сговоре на торгах по строительству и ремонту федеральных автомобильных дорог.

При этом российское государство совершенно открыто участвует в картельном сговоре с другими странами-экспортерами нефти. И даже цель этих действий не скрывается – поддержание высокого уровня цен на нефть и нефтепродукты. Это значит, что страны-импортеры нефти, а также и российский потребитель платят, например, за бензин искусственно завышенные цены. Цены, установившиеся в результате картельного сговора.

30 ноября BBC сообщила, что крупнейшие страны, занимающиеся экспортом нефти, чтобы поддержать уровень цен договорились продлить действующие ограничения на объемы добычи еще на девять месяцев, до конца 2018 года.

Решение было одобрено не только 14 государствами, входящими в ОПЕК, но и другими крупными странами-экспортерами нефти, в том числе Россией. В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение о снижении нефтедобычи в России принимал лично президент Владимир Путин. Это подтвердил и вице-президент "Лукойла" Леонид Федун. Вообще, секретов из этих переговоров с арабскими шейхами, иранскими муллами и другими уважаемыми в нефтяной лавочке людьми в Кремле никто не делает. О международном картельном сговоре говорят открыто и не стесняясь.

Между тем, по крайней мере по российским законам, это преступление. Налицо деяние, совершенное организованной группой лиц во главе с президентом, сопряженное с использованием своего служебного положения, причинившее особо крупный ущерб российским потребителям и повлекшее извлечение доходов российскими нефтяными корпорациями в особо крупном размере. Иначе говоря, часть 2 статьи 178 УК РФ. То есть, Владимиру Путину положена законная "шестерочка" или что-то около того.

Александр Подрабинек, kontury.info