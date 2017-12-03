Самые невероятные способы «застолбить» парковочное место в Минске 8 3.12.2017, 13:53

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Парковка в минских дворах – дело тонкое.

Водители напряжены. Мест для парковки во дворах мало, далеко не все могут похвастаться возможностью видеть свой автомобиль из окна своей же квартиры. А хочется-то многим, пишет onliner.by.

Отсюда возникают конфликты между соседями, массовые нарушения ПДД и попытки как-нибудь «застолбить» за собой кусок асфальта. Кто-то использует для этих целей ковер, а кто-то — прицеп. Или так только показалось?

Дворовой лайфхак

Минск, Каменная Горка, улица Казимировская. Жильцы одного из домов напряженно следили за тем, как изо дня в день на дефицитном парковочном месте во дворе простаивает прицеп.

— Расскажу про маленький лайфхак о том, как найти себе парковочное место возле подъезда в любое время суток. На примере хитреца из нашего дома, — написал пользователь форума с ником Опачкин. — Пока все жильцы стараются поскорее добраться с работы домой, чтобы занять одно из немногих свободных мест для стоянки, либо просто не выезжают никуда из двора после 18:00, один автовладелец по-хитрому решил проблему. Он пригнал на парковку старенький прицеп и поставил его впритык к тротуару, чтобы рядом могла поместиться машина. И теперь это место его. Если кто-то припаркуется там, то водитель жалуется, говорит о том, что утром собирается уехать с прицепом за город. И, конечно, утром никуда не уезжает. В итоге пока все борются за свободные места, у него нет такой проблемы: можно вернуться домой хоть в 22:00.

Читатель рассказал корреспонденту Onliner.by, что прицеп находился во дворе около трех недель. С водителем хотели поговорить, чтобы прояснить ситуацию, но как-то не пересеклись.

— Возле прицепа постоянно парковался универсал серебристого цвета. Хотел спросить у водителя, как и откуда пришла такая идея. Но обычно он уезжал с парковки днем, когда все на работе, а возвращался в 21:00—22:00, — сказал Опачкин. — Особых конфликтов во дворе не возникало, все жильцы у нас дружелюбные. Но наблюдал пару раз, как кто-либо, заметив свободное место, торопится его занять. А потом увидит прицеп, выругается и едет обратно.

А что по ПДД?

Люди стали рассуждать: а можно ли вообще так поступать, законно ли это, разрешено ли в установленном порядке?

Обратимся к Правилам дорожного движения.

Транспортные средства разрешается ставить на стоянку с соблюдением требований дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки, а при их отсутствии — при условии рационального использования места стоянки, не создавая препятствия для доступа к находящимся на нем другим транспортным средствам и их последующего движения (п. 139). В целом, водитель, паркуясь, должен помнить о требованиях главы 19 ПДД, которая и определяет, где можно оставлять транспортное средство, а где нет.

Прицеп — это транспортное средство, согласно определению, данному в ПДД (п. 2.54). Соответственно, если все пункты Правил соблюдены, к владельцу не может быть вопросов.

Более того, помните случай, когда в минском дворе некоторое время простоял прицеп с лодкой? Тогда тоже никаких нарушений ГАИ не усмотрела.

Еще один момент: поскольку прицеп — это транспортное средство, владельцу необходимо не забывать следить за его техническим состоянием. Иначе оно может быть принято за автохлам, что грозит утилизацией. Безусловно, в этом случае будут предприняты попытки связаться с владельцем, которому предложат либо привести транспортное средство в порядок, либо вывезти его.

В нашем случае если владелец прицепа использует его, то и в этой части вопросов возникнуть не должно.

Или просто показалось?

И когда все смирились с тем, что кто-то изобрел действенный способ застолбить за собой место во дворе, прицеп исчез.

— Все жильцы терпели. Благо напротив дома есть супермаркет с большой парковкой, где всегда найдется место. Наверное, поэтому и молчали: если бы не было никакой альтернативы, началась бы вражда, — говорит наш читатель. — Я не осуждаю «хитреца»: нашел новый способ законного «бронирования» парковки — молодец. Главное, чтобы это не начало носить стихийный характер. А на днях, кстати, прицеп пропал. Либо владелец читает форум, либо такой способ получился случайно и водитель сам не понял, насколько крутую тему придумал!

Чтобы застолбить место для одной машины, нужно просто купить другую?

Другой читатель поделился историей, которая длится уже не первый год во дворе по улице Есенина. В принципе, все то же самое, только вместо прицепа используется автомобиль — ВАЗ-2108, «Восьмерка».

— Дома были построены еще в 2014 году. Как я предполагаю, человек заселился и сразу же поставил на парковке этот ВАЗ. Эта машина и не выезжала никуда, однако практически ежедневно рядом парковали еще и Audi. Для этого водитель каждый раз чуть пододвигал «Восьмерку», заезжал передними колесами на тротуар, чтобы сзади на то же место вместился его другой автомобиль, — рассказал корреспонденту Onliner.by автор фото.

И речь не только о таком нестандартном способе решения дворовой проблемы.

— Дело в том, что с 2015 года Audi во дворе не появляется. ВАЗ, соответственно, тоже никуда не ездит. Предполагаю, что кто-то меня обвинит в нытье: мол, просто кто-то оказался хитрее. Но ВАЗ превращается в обыкновенный хлам, занимает место на парковке, при этом с данной парковки не выезжая. Автомобиль, который использовался исключительно в целях удержания парковочного места (я понимаю, что это не является нарушением ПДД), превратился в забытый автохлам, который вот уже не первый год ждет своего хозяина, — отметил собеседник.

По его словам, выйти с автовладельцем на связь не получилось: контактного номера в «Восьмерке» нет, а найти соседей или знакомых хозяина машины не удалось.