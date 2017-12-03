В Минске умер один из наиболее известных казахских журналистов 2 3.12.2017, 13:59

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Геннадий Бендицкий дожидался операции по пересадке печени.

Коллеги известного казахстанского журналиста Геннадия Бендицкого опубликовали статью, в которой рассказали о жизни и о трагической кончине друга, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается в некрологе, Геннадий «долгое время не знал о своей болезни, которая точила его изнутри. А когда узнал – надежды почти не оставалось. Последние месяцы он мужественно боролся с недугом. Ждал операцию. Не дождался».

«Гена был едва ли не единственным в стране, кто столько времени оставался верен однажды избранному жанру. Сколько уголовных дел было возбуждено по его статьям, сколько коррупционеров и стяжателей наказано… А скольким простым людям он помог! Беня, как мы всего его называли, вселял в них веру в то, что справедливость может восторжествовать, если за нее биться», - вспоминает коллектив издания.

«Однажды, больше 10 лет назад, когда над самим Бендицким нависла угроза судебного преследования за разоблачения, в его защиту в Алматы собрался многотысячный митинг.

О смерти казахстанского журналиста стало известно в воскресенье, 3 декабря.