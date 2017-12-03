Семь загадок, о которых NАSА очень не хочет рассказывать 8 3.12.2017, 14:09

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Случаи, которым вряд ли возможно найти рациональное объяснение.

NASA — это Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Относится к федеральному правительству США. Считается, что все его видеоматериалы сразу публикуются и никак не изменяются. Но так ли это? Может, для нашего же блага от нас что-то скрывают?

В AdMe.ru собрали самые интересные случаи, о которых очень бы хотели забыть в организации. Вряд ли тут можно найти рациональное объяснение, а как кажется вам?

1. Прерывание трансляций. Почему?

Были зафиксированы случаи, когда NASA убирало прямую трансляцию в тот момент, как на экране появился странный объект. Официально NASA объясняет это тем, что сигнал потерян, но сторонники теории заговора видят в этом намеренное сокрытие информации. Что же это было — странное совпадение или действительно намеренное выключение эфира, — никто точно не знает.

2. Случайно удаленные записи посадки на Луну

К сожалению, самые что ни на есть настоящие записи первых шагов человечества на Луне в 1969 году затерялись в архивах NASA. Однако там быстро нашли выход, обратившись к мастерам из Голливуда — компании Lowry Digital, ранее восстанавливавшей пленки фильмов. Специалисты восстановили кадры с копий видеозаписей (их передали телекомпании в 1969 году), и теперь на официальном сайте NASA можно посмотреть исторические кадры посадки на Луну даже в лучшем качестве, чем они были сделаны изначально. Но, конечно, историки говорят о том, что потерять оригинал было преступлением. Не можем с ними не согласиться.

3. Операция «Скрепка»

Операция «Скрепка» — это программа Управления стратегических служб США по вербовке ученых из Третьего рейха для работы в Соединенных Штатах Америки после Второй мировой войны. Что и привело к созданию NASA (получается, что космическое агентство было создано прощенными учеными-нацистами). Ничего себе! В основном эти ученые занимались созданием ракет. И, кстати, информация по поводу «Скрепки» по-прежнему в основном засекречена.

4. NASA скрывает остатки техногенной цивилизации?

Такую версию выдвинул профессор, доктор геолого-минералогических наук Александр Николаевич Портнов. 26 ноября 2011 года NASA запустило марсоход Curiosity. Миссия благополучно состоялась, и марсоход направил ученым много фотоснимков, среди которых были и очень загадочные, однако ученые довольно сильно фильтруют информацию, поступающую в открытый доступ. По мнению Портнова, Curiosity должен был передать намного больше фото, чем известно сейчас (благодаря научному оборудованию высочайшего уровня), а так как информации или нет, или ее сразу же убирают из открытого доступа, это говорит о том, что есть что скрывать.

5. На Луне могут быть пришельцы?

Лунный орбитальный зонд (LRO), запущенный в 2009 году, прислал на Землю очень интересные снимки, которые сторонники теории заговора тут же назвали доказательством жизни на Луне. Конспирологи из SecureTeam10 обратили внимание на образование круглой формы на поверхности Луны, которое, конечно, может быть базой инопланетян. Но, скорее всего, это обычные образования природного происхождения.

6. НЛО около Солнца?

На официальном сайте NASA и Европейского космического агентства, где публикуются изображения Солнца в реальном времени, блогер разглядел странный объект около светила и выложил свои наблюдения на YouTube. Как только он это сделал, данный объект исчез с официального сайта NASA. Почему? К сожалению, никаких объяснений не последовало.

7. Почему американский самолет X-37B летал в космос без всяких объяснений со стороны NASA?

Что за секретная военная программа, по которой мини-шаттл X-37B был в космосе без каких-либо вразумительных объяснений? Высказывалось много догадок, но подтверждающей информации почти не было. Официально X-37B испытывал ионный двигатель (и это уже сенсация, раньше считалось, что ионный двигатель на эффекте Холла вообще работать не может). Странность заключается в том, что самолет как площадка для испытаний в отчетах NASA не упоминается. Проект засекретили, когда его передали Агентству передовых оборонных исследований и ВВС США.