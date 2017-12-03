В Киеве проходит марш за «народный импичмент» 3.12.2017, 14:20

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Фото: newsone

На акцию вышло около трех тысяч человек.

В Киеве проходит марш за импичмент президента Украины Петра Порошенко, который начался в 12.00 в парке Шевченко и направляется к Европейской площади украинской столицы.

Участники акции скандируют «импичмент», «банду геть», «слава Украине». Трансляцию марша опубликовал в Facebook экс-президент Грузии, лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили, который был инициатором процесса «народного импичмента». В шествии принимает участие около 3-х тысяч человек, в основном пожилого возраста, сообщает 112.ua.

Участники марша несут плакаты в поддержку депортированных сторонников Саакашвили и против преследования НАБУ, а также лозунги «импичмент вместо революции».

17 октября у здания Верховной Рады несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы. Требования протестующих – принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, антикоррупционном суде и новых избирательных правилах. Участники акции разбили палаточный городок на проезжей части улицы Грушевского и выразили намерение оставаться там до выполнения их требований.

20 октября Порошенко заявил, что реальный план организаторов акции протеста – это дестабилизация ситуации в Украине. 24 октября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что участники митинга под руководством Саакашвили готовят государственный переворот в Украине и финансируются из-за границы.

12 ноября Саакашвили предложил начать процесс «народного импичмента» 3 декабря.