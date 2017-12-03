Германия будет платить иммигрантам еще больше 9 3.12.2017, 14:50

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Фото: Reuters

Дополнительная премия составит от 1000 до 3000 евро на семью.

Федеральное Министерство внутренних дел Германии намерено выплачивать дополнительную премию иммигрантам, которые добровольно уедут из страны. Это касается всех тех, кто пребывает на германской территории нелегально после отказа им в предоставлении статуса беженца. Соответствующую информацию опубликовало издание Bild am Sonntag.

Дополнительная премия составит от 1000 до 3000 евро на семью. Более того, уже будучи у себя в стране, иммигранты в течение 12 месяцев смогут получать доплату на коммунальные расходы.

До сих пор иммигранты старше 12 лет, которым отказали в статусе беженца или которые ожидают соответствующего решения, но еще до его оглашения выбрали возвращение на родину, получали от Германии от 800 до 1200 евро в рамках программы «Начальная помощь плюс».

Очередная программа МВД Германии «Твоя страна. Твое будущее» должна поспособствовать выезду из страны нелегальных иммигрантов, которым, согласно закону, была назначена депортация, но которые продолжают нелегально оставаться в Германии.

Каждый, кто принимает финансовую помощь, подписывает документ, в котором он отказывается от юридических шагов на пути к получению статуса беженца.

В настоящее время в Германии находится более 115 тысяч иммигрантов, у которых нет права на пребывание в стране. С 2015 года лишь 19 тысяч из этой группы покинули германское государство.