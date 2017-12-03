Владелец Skoda Octavia: Все началось с шелеста на холостом ходу 16 3.12.2017, 15:24

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Водитель рассказал о своих злоключениях на белорусских СТО.

С владельцем Octavia, купленной в 2013 году новой в салоне официального дилера Skoda, журналисты abw.by встретились на площадке перед боксами дилерского центра по обслуживанию и ремонту автомобилей.

О том, что вынудило обратиться в фирменный сервис и как вообще Octavia зарекомендовала себя в условиях белорусской эксплуатации, хозяин машины расскажет сам:

- Причина нынешнего обращения на дилерскую станцию - шум в коробке передач. Коробка механическая 6-ступенчатая. Началось все с шелеста, который стал слышен на холостом ходу. Затем к шелесту добавилось подвывание.

Сам я из Витебской области. Сначала обратился на официальный сервис Skoda в Витебске. У меня с ним непростые отношения после нервотрепки, которую мне устроили, когда я заказал установку парктроника.

Парктроник, который установили в Витебске, вышел из строя ровно через месяц. Неисправность заключалась в том, что он начал беспрерывно сигналить после каждого включения задней передачи. А затем целый год меня мурыжили с устранением проблемы, пока я не понял, что мирно вопрос урегулировать не удастся, и не пригрозил, что напишу жалобу в вышестоящие инстанции. Только тогда парктроник заменили. Два года он работал нормально и лишь с недавних пор иногда начинает капризничать.

Но Витебск ко мне ближе всего, поэтому поехал к ним. Пусть, думаю, продиагностируют, что это за вой и шелест. Может, я слишком мнительный, хотя, согласитесь, ездить в машине, в которой что-то воет, и на это никак не реагировать - ненормально. На СТО признали, что проблема с коробкой есть. Съездил еще и к "официалам" в Могилев - он опять-таки ближе к моему дому, чем Минск.

Когда и там подтвердили, что что-то не так с коробкой, ремонт решил делать в Минске. Все-таки столица, а кроме того, я не хотел, чтобы в Могилеве и тем более в Витебске лазали в коробку.

Я уже имел с минской станцией дело. Примерно на 14-15 тысячах километров менялась по гарантии турбина. На приборном щитке зажглись индикаторы EPC и Check engine, пропала мощность, увеличился расход топлива. К примеру, пока из Минска доехал до Борисова, израсходовал 20 литров бензина.

Станции, насколько я знаю, гарантия обошлась почти в 2 тысячи евро. Позже, когда был в Ростовской области, разговорился с ребятами, которые ремонтируют Skoda там. Проблема турбины для них оказалась не в диковинку, сталкивались с ней много раз. Создает ее клапан сброса давления в турбине. Если клапан залип, сброса давления нет, турбина не работает. Поэтому менять в то время начали уже не всю турбину, а только этот клапан или, что бывало чаще всего, проходили в корпусе старого клапана разверткой, чтобы клапан не залипал.

Но вернемся к коробке. Мастер, который ею занялся, определил, что шум идет со стороны первичного вала. Коробку сняли, чтобы заменить подшипники.

Я видел, что делается внутри разобранной коробки. Легкий налет металлической пыли на магнитном уловителе - это страшно? Меня заверили, что это обычное дело, результат естественного износа.

Поменяли подшипники - ничего не изменилось. Правда, удивило происхождение некоторых запчастей - Китай и даже Украина.

Сказали, что с запчастями никакого подвоха, "оригинал" теперь делают там.

После безрезультатной замены подшипников связались с заводом. Чехи посоветовали заменить сцепление. Это тоже ничего не дало, хотя на слух шум стал тише. Этим можно утешиться?

Перешерстил все российские форумы. Находил случаи с шумом коробки, но все они решались. У кого-то заменили подшипники - шум пропал, у кого-то менялось сцепление - шум пропал. У меня заменили и то и другое - шум остался. Что дальше делать, не знает никто. Ездить так до победного? А вы, образно говоря, попробуйте долго сидеть на стуле, на который кто-то подложил кнопку. Лично я не железный…

И в дополнение ко всему не успел я отъехать от сервиса 100 метров, как второй раз в жизни увидел горящую лампу ЕРС. Вернулся, ремонтники подключили компьютер - неисправна турбина. И чтобы устранить неисправность, они сразу же полезли в тот самый клапан сброса давления, о котором мне говорили российские мастера.

Клапан, как теперь нетрудно догадаться, залип. По словам уже наших мастеров, клапан должен постоянно двигаться туда-сюда, при этом он самоочищается и разрабатывается. Опасна даже пенсионерская езда с небольшими оборотами двигателя. Они должны быть в районе 3 тысяч и выше, иначе клапан не двигается и не разрабатывается.

А у меня получилось вот что. Первый раз проблема с турбиной возникла, когда я машиной не пользовался около месяца - не было необходимости. Она постояла - клапан в турбине залип.

И пока делался ремонт коробки, шли переговоры с чехами, менялось сцепление, машина стояла в сервисе не меньше. Клапан опять залип - это нормально?

Сама по себе Octavia - неплохая машина. До покупки сравнивал ее с другими моделями такого же класса и пришел к выводу, что по сочетанию качества и цены покупка именно Octavia будет для меня оправданной с финансовой точки зрения. Кроме того, я сравнивал Octavia с Volkswagen Passat B6, который, к слову, тоже новым купил в свое время мой отец. Опять-таки не увидел ничего, что могло бы оттолкнуть от Octavia.

В 2015 году по моему пути пошел брат. Он, правда, взял новую Octavia с мотором 1.8 и "роботом" DSG, а не с 1.4 TSI и на "механике", как у меня. Его Octavia еще лучше - едет мягче и "делает" мою. Пусть и не сразу со светофора, но "делает".

Зато у 1.4 TSI с "механикой" расход топлива шикарный. В городе, если педаль не "топить", можно уложиться в 6,5 литра на 100 километров. По трассе получается около 5 литров на "сотню". А если верить компьютеру, то при скорости 90 километров в час и, как говорится, попутном ветре и с помощью потусторонних сил можно добиться расхода 4,2 литра. Правдивость показаний компьютера я проверял в дальних поездках, в том числе в Ростовскую область. Разбежка есть максимум на 200 граммов, а это, думаю, в пределах погрешности измерения.

Единственное, что в этой машине еще менялось, - тормозные колодки. Но это была моя собственная инициатива. По пробегу решил, что колодки должны быть на подходе. Купил новые, а раз купил - чего они будут лежать и ждать. Поменял, однако по состоянию накладок старые колодки еще вполне могли бы походить.

То есть фактически с нуля к пробегу 63 тысячи километров проблемы возникли только с коробкой и турбиной. Но ведь замена турбины и ремонт коробки - это не мелочи, на которые можно не обращать внимания. Я хочу ездить на Octavia дальше, мне нравится этот автомобиль, но начали меня посещать нехорошие мысли по поводу продукции марок VAG.

Мало того что деньги уплачены, но вопрос с коробкой повис в воздухе и никто не знает, в какую сторону дальше копать, так я опять увидел горящий ЕРС. В народе говорят, что машина должна ездить, а не стоять, тогда все будет в порядке. Но нельзя же доводить поговорку до абсурда…