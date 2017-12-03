В понедельник ожидается до +2 градусов 3.12.2017, 15:55

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На большей части территории страны прогнозируется снег.

В ближайшие сутки, 4 декабря, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны прогнозируется снег и мокрый снег, ночью и утром по юго-востоку — сильный и мокрый снег, в отдельных районах — налипание мокрого снега, передает БелТА.

Ночью и утром местами возможен туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер будет переменным, умеренным. Температура воздуха ночью и утром составит от 0 до минус 5 градусов, во второй половине дня будет от минус 3 до плюс 2 градусов.