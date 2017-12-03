Макмастер: США продолжат укреплять обороноспособность Украины 1 3.12.2017, 16:05

1,264

Американская сторона продолжит оказывать Украине помощь в виде предоставления нелетального оружия.

США будут и дальше укреплять обороноспособность Украины. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает liga.net.

"Все знают о том, что это (укрепление обороноспособности - ред.) базируется на предоставлении нелетального оружия", - добавил он.

Макмастер также отметил, что Украина достигла определенных результатов в проведении реформ. "И я думаю, что "пророссиянам" и России будет очень сложно достичь значительных успехов в расширении территории, которую они контролируют после вторжения в Украину", - заявил он.

Как сообщалось ранее сегодня, министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что надежды на улучшение отношений с Россией пока нет.