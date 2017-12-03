закрыть
3 декабря 2017, воскресенье, 18:57
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Макмастер: США продолжат укреплять обороноспособность Украины

1
  • 3.12.2017, 16:05
  • 1,264

Американская сторона продолжит оказывать Украине помощь в виде предоставления нелетального оружия.

США будут и дальше укреплять обороноспособность Украины. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает liga.net.

"Все знают о том, что это (укрепление обороноспособности - ред.) базируется на предоставлении нелетального оружия", - добавил он.

Макмастер также отметил, что Украина достигла определенных результатов в проведении реформ. "И я думаю, что "пророссиянам" и России будет очень сложно достичь значительных успехов в расширении территории, которую они контролируют после вторжения в Украину", - заявил он.

Как сообщалось ранее сегодня, министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что надежды на улучшение отношений с Россией пока нет.


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Дмитрий Бондаренко: Все организаторы «дела патриотов» попадают под «акт Магнитского»
Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России
Леонид Злотников: Новая волна кризиса придет в Беларусь из России
Ольга Николайчик: Где наши деньги?
Ольга Николайчик: Где наши деньги?
Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора
Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора