Семь историй минчан, уехавших в деревню 6 3.12.2017, 16:18

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Удалось ли им в итоге получить то, за что боролись — комфортную загородную жизнь?

Продать квартиру в Минске, чтобы построить дом в деревне? Кому-то это покажется странной фантазией: люди из райцентров и деревень, наоборот, едут в большие города в поисках работы и квартир. Tut.by поговорил с теми, кто добровольно отказался от статуса городского жителя. Многие из них уже были героями наших публикаций, но о них мы писали еще как о минчанах, которые ввязались в строительство домов в деревне. Удалось ли им в итоге получить то, за что боролись — комфортную загородную жизнь?

Автономная жизнь под Раковом

Павел в свой дом в деревне Бузуны, что рядом с Раковом, переехал в начале лета.

— Домов вокруг построено уже много, но живем в этой новой части деревни только мы. Не к кому в гости сходить: участки для нашего поселка нарезали в чистом поле — дорог, воды, электричества до сих пор нет. Поэтому люди не торопятся переселяться. Здесь мы мало кого знаем из коренных жителей, общаемся в основном только с соседями по стройке. Что радует, так это то, что в нашем районе не было случаев воровства.

Чтобы вселиться в дом и более-менее с комфортом жить в нем, Павлу пришлось немало потрудиться — пробить скважину, организовать автономное электроснабжение.

— До ноября нам хватало мощности четырех солнечных панелей, теперь приходится раз в два дня заводить генератор. За час работы заряжаются аккумуляторы. Этого хватает для освещения, работы насоса скважины и системы отопления. Пока работает генератор, включаем стиральную машину. Обогреваемся же специальным камином с водяной рубашкой на дровах. Он же закрывает потребности семьи в горячей воде. Надеемся, что в скором времени проведут хотя бы электричество, проект на все коммуникации Воложинский УКС делает мучительно долго, но вроде как они вышли на финишную прямую — проект проходит госэкспертизу. Правда, будут ли деньги у энергосетей и в местном бюджете на его реализацию — большой вопрос.

Так как дороги на поле «пробиты» самостоятельно, то подъезд к дому был только летом в сухую погоду. Теперь оставляют машину за 400 метров, а дальше — пешком в резиновых сапогах по грязи. Надеюсь, что грязь скоро замерзнет и снова можно будет подъезжать к дому.

Слава Богу, что у участкового педиатра джип, а у станции скорой помощи в Ракове — уазики-буханки. Если что серьезное — доберутся до нас. Недавно на меня напала простуда, и пришло четкое осознание, что базовый набор лекарств в домашней аптечке всегда должен быть. Потому что аптека не за углом, а в 4 километрах и в выходные не работает.

Соседний Раков — небольшой городок, но в нем есть вся нужная для жизни инфраструктура — садик, школа, магазины и кафе, школа искусств, какие-то спортивные секции. Прямо за нашим лесом — теннисная академия. Так что когда ребенок подрастет, проблем не будет.

Неудобства доставляет и отсутствие дорожек для прогулок в нашем поселке — и я не про модные хипстерские велопрогулки для души, а про походы с коляской хотя бы в местный сельмаг.

Но очень круто, что вышел на порог — и свежий воздух. Хочешь грибного супа — зайди в лес. В Минске так не получится. Живя в Масюковщине, мы видели только резкую смену поры года: выпал снег — значит, зима пришла. Тут же наблюдешь изменения в подробностях — вот первые грибы пошли, вот утки улетели на юг, вот первый иней и т.д.

Без машины жить в деревне и работать в городе трудно. Как минимум человеку должно нравиться ездить на машине, потому что съездить в город и назад — это 70 километров. У меня более-менее свободный график, и я могу себе позволить и дома поработать, а не ехать в офис к 9. Наверное, жить в деревне, а работать в Минске «от звонка до звонка», немного напряженно.

Летом пришлось несколько раз добираться в Минск на общественном транспорте. Выяснилось, что это совсем не проблема — в деревню ходят автобусы и маршрутки. Еще проще доехать из Минска до Ракова. Несколько раз приходилось ходить от Ракова до деревни пешком, но дошел до конца только один раз — в остальных случаях всегда останавливались добрые люди и подвозили.

В деревне есть магазин со стандартным ассортиментом: хлеб, молоко, бакалея, но мы предпочитаем закупаться впрок в Минске. Заметил, что если раньше поход в магазин был сродни прогулке по рядам с товарами, то теперь все закупки происходят четко, быстро и по списку: взял с полки, купил и уехал.​

Сменился график. В Минске все было по-другому: просыпаешься, выпил кофе и уткнулся в компьютер. Теперь по утрам я встаю, иду на улицу, приношу дрова, растапливаю камин. Если выпал снег — чищу солнечные панели, если подсели аккумуляторы — запускаю генератор. К нам прибились два кота — их тоже нужно покормить. То есть минут 40 провожу на свежем воздухе, и в дом возвращаюсь уже бодрым.

О том, что сменили город на деревню, мы не жалеем. По крайней мере пока.

Острошицкая идиллия

Семья Маши в новый дом в Острошицком городке переселилась в марте этого года.

— Пока вижу только плюсы, нас абсолютно все устаивает. Сегодня вот коммуналку оплатили: за газ, воду, вывоз мусора электричество. За все получилось меньше 200 рублей. И это притом что в платеж вошли «хвосты» с прошлых месяцев — я не всегда платила ровно по счетчику. Реально получается меньше, чем в квартире, при этом площадь у дома больше.

Мусор мы сортируем: макулатура постоянно требуется в школе, металл, стекло сдаем. Батарейки отдельно собираем. Для пищевых отходов купили диспоузер (измельчитель пищевых отходов). Нерешенной проблемой является пластик — к нам не ездит машина, которая собирает сортированный мусор. Самим же возить пластиковые бутылки в город неудобно. Но думаю, если написать несколько писем в соответствующие инстанции, то и машина специальная будет к нам заезжать. По крайней мере интернет появился у нас лишь в результате письмописания.

У нас в семье две машины, но если нужно, то до города и на общественном транспорте можно добраться — до остановки 10 минут пешком, а там и автобусы, и маршрутки. Дети ходят в местную школу сами, пешком. Не боимся их отпускать одних и в местную амбулаторию за справками. Деревня непроездная, чужих нет, местные тихонечко ездят. Здесь дети имеют возможность быть самостоятельными.

Дети сдружились с соседскими, ночуют друг у дружки. У них компания почти 10 человек. Собираются и ходят друг к другу по домам. Такого в Минске замечено не было. Мне даже трудно представить, что ко мне в квартиру на 60 квадратов зашла бы такая толпа. А летом вообще проблем нет — дети всегда на улице.

У нас здесь, как в Америке, среди соседей есть свой «cмолток». Это когда идешь по улице и со встречными перекидываешься парой фраз о детях, погоде, работе, каких-то местных новостях. У нас запросто может соседка подойти и сказать: «Не покупайте этих дорогих растений, у меня на огороде всего полно, заходите ко мне, я вам все дам». Это абсолютно нормально, это нам нравится.

Что еще заметила, так это то, что к нам чаще стали приезжать гости — до дома асфальт, места хватает, можно остаться с ночевкой. Вот и в этот Новый год планируем собрать большую компанию. Приедут семьи с маленькими детьми, и прелесть собственного дома в том, что самых маленьких можно уложить спать по режиму, а взрослые могут и повеселиться.

«Мы ходим в резиновых сапогах»

Минчанин Дмитрий, чтобы купить участок в деревне и построить дом, продал свою квартиру в Лошице. И ни разу не пожалел. Говорит, что лучшего места для жизни не придумаешь.

Любая проблема решается. У нас на улице нет газа — отапливаю дом пеллетным котлом. Сейчас закупаю 200−300 кг пеллет в мешках и на машине привожу сам. Можно и проще поступить — по звонку производитель привезет тебе столько, сколько закажешь: тонну, две. Нет у нас и центрального водопровода — качаю воду из собственной скважины.

Всегда был оппонентом тех, кто устанавливает высокие непрозрачные заборы. Но в деревне пришел к выводу, что он все же необходим. Поэтому от улицы отгородился деревянной крепкой оградой. Высота ее, правда, не 3 метра, думаю, что хватит полутора. Зачем он мне понадобился? Нужна была некая преграда для местных алкоголиков. Их не так уж и много, но их навязчивое внимание неприятно. Жизнь диктует свои суровые условия.

Деревня Дмитрия — через поле от Острошицкого городка. Путь до Минска занимает 20 минут. И даже тот факт, что рядом — резиденция правителя и то, что когда он едет в столицу, перекрывают движение, сильно не сказывается на трафике.

— Мы ездим с правитлем на работу по одной и той же дороге. Но графики у нас разные, поэтому мы с ним не пересекаемся и проблем от этого не испытываю. Справедливости ради скажу, что если дорогу перед кортежем и перекрывают, то ненадолго.

Дороги в моей деревне далеки от идеала. Но машина у меня — внедорожник, поэтому отсутствие асфальта меня не напрягает. Но для жены, которая ребенка возит в коляске, это проблема.

При нынешней сырой погоде на улице много грязи. Она заносится в дом после каждой прогулки… Это, наверное, один из самых главных минусов.

Конечно, мы ходим в резиновых сапогах, но это лишь частично решает проблему — их нужно как-то вне дома помыть. Думаю, что когда на участке появятся дорожки, грязи будет меньше.

Семья Дмитрия сейчас живет на два дома — в Минске есть и квартира.

— Получается, что полнедели мы живем в городе. Это, во-первых, накладно: нужно и коммуналку за квартиру платить, и расходы по содержанию дома нести. Во-вторых, жить на два дома просто неудобно — я, например, не знаю, где сейчас находятся некоторые мои вещи — в деревне или в Минске. Жить в одном месте и в одно время было бы легче. Я знаю и других людей, таких же неопределившихся, где им жить. И все они пришли к мнению, что эта кочевка вещей приводит к бардаку. Но обстоятельства пока не позволяют жить в деревне постоянно.

— В деревне становишься счастливее. В городе выгляни на улицу — уныло. А в деревне вышел из дома, а там — и лес, и поле. Даже межсезонье с дождями, слякотью и серым небом воспринимается совсем по-другому. А счастливее всех на свете — Асса, моя собака. Она может уходить на несколько часов, потом приходит. Все местные ее знают, могут позвонить, сказать, что «ваша собака в лес побежала». В деревне я не переживаю, что ее украдут, после своих прогулок она всегда возвращается.

Из хрущевки — в Бровки

— В Бровки мы переселились в июле этого года из минской хрущевки, — рассказывает Екатерина. — Родительская квартира небольшая, а с рождением ребенка стало всем тесновато. Место, где мы купили участок, хорошее: и лес есть, и озерцо. Мы создали кооператив, провели газ, потом электричество и воду. Осталось решить проблему с дорогами. В этом году мы все скинулись и как могли отсыпали гравийку. Но, похоже, это лишь временное решение, уже осенью после дождей на ней грязь и выбоины. Она даже на балансе нигде не стоит… Но нам обещали, что зимой ее будут чистить.

Уже когда заселились, поняли, как нам не хватает городской инфраструктуры — асфальта, тротуаров. Выходишь на улицу — и сразу в грязь. Чтобы погулять с ребенком, я гружу коляску в машину и еду до асфальта. Это, наверное, самый большой минус деревни. Детских площадок у нас нет, но в следующем году мы думаем ее поставить возле нашего озера. Естественно, на деньги жителей поселка.

С соседями живем дружно, друг другу стараемся помогать. В «старой» деревне люди держат коз, кур. Мы у них покупаем молоко и домашние яйца. Свой же огород заводить пока не собираюсь.

Еще не хватает медицинского обслуживания. Скорая приедет, но нужно еще постараться объяснить, как проехать к нам. Мы один раз вызывали педиатра на дом. Приехал терапевт — он всех подряд лечит. Для себя решили, что если вдруг что, то садимся в машину и едем в городскую поликлинику.

В деревне есть детский сад, но берут в него только с трех лет. Попасть будет трудно — мы 28-е в очереди, а мест в группе всего 20.

Не хватает в Бровках и бытовых услуг — даже парикмахерской в деревне нет. А вот магазинов несколько. В государственный мы не заходим — там нечего купить. А у частника хороший ассортимент. Но основные покупки все равно стараемся сделать в гипермаркере на выезде из Минска. Службы доставки к нам тоже доезжают.

Неожиданной для нас проблемой оказались… бобры. В озеро впадает небольшой ручей, и они постоянно пытаются на нем построить плотину — уже «вырезали» десятки деревьев в округе. Плотина на ручье никому, кроме бобров, не нужна. Более того, из-за нее будет затоплена дорога. Поэтому мы регулярно ходим ее разрушать. Но бобры не унимаются — ночью отстраивают. После десяти часов вечера их всегда можно увидеть у оставшихся деревьев. Мы писали в разные инстанции, чтобы как-то решили этот вопрос, но бобрами никто заниматься не хочет. Надеемся, что зимой они свернут свою деятельность.

Но при всех этих минусах Екатерина вовсе не жалеет о решении уехать из Минска в деревню — плюсов все равно больше.

«Пионеры» нового села

Многие деревни рядом с Минском с недавних пор существенно увеличились в размерах — сельсоветы активно выделяли под строительство пустующие земли для продажи с аукциона. Правда, будущих застройщиков не предупреждают, что дорог и коммуникаций не будет. Практически все нужно делать за свой счет.

— Можно сказать, мы были первопроходцами в поселке — из 140 домов мы и еще два соседа заселились в январе, — рассказывает Лилия. — Поначалу ездили домой в кромешной темноте, на наших новых улицах не было ни одного фонаря. Но нам удалось убедить сельсовет установить ночное освещение. Теперь добиваемся, чтобы и дорогу сделали — у нас это просто беда. Вызвали как-то машину е-доставки, так потом и трактор еще вызывали.

Пока окончательно не переселились, было несколько тревожно: как будем добираться до работы, а будем ли мы успевать и т.д. Но все оказалось не так и страшно. Да, наш график поменялся, но мы перестроились под него. Даже заметили, что когда жили в квартире, всегда везде опаздывали, никогда не хватало времени. Теперь везде успеваем. Единственная проблема — это то, что иногда поздно возвращаемся домой, а детям надо еще уроки сделать.

В деревне есть и школа, и детский сад, но мы своих детей возим в Минск. А вот соседи своих отдали в местную школу и, кажется, довольны. В ней учатся дети и из Старого села, и из соседних деревень.

Но для нас удобнее минская школа — сами едем на работу и завозим по пути детей. После занятий у них еще разные кружки, после которых мы их забираем и едем домой. Стараемся, чтобы к шести вечера все занятия закончились.

С переселением за город заметили, что выросли траты на машину — ежедневно наезжаем минимум 50 км. Дорога до Минска занимает 20−30 минут. Без машины жить в поселке трудно, но можно. У кого нет машины — ездят на маршрутке. Правда, до нее 800 метров по грязи надо идти. Моя подруга, например, когда ездит в Минск на транспорте, возит с собой в пакете резиновые сапоги.

За городом втянулась в огородничество — я им увлеклась, пока еще дом строился. Речь, конечно, идет не о больших объемах. Так, только для семьи.

У мужа по выходным занятие всегда есть — мы хоть и живем уже в доме, но постоянно что-то доделываем. Вот нужно забор ставить — приходят чужие собаки, могут распотрошить мешки, стянуть что-то, погрызть обувь… У соседей залетный пес котят передушил.

Родители нас не понимают, говорят, что мы зря уехали из города. Но мы считаем, что это было правильным решением.

«В Ружамполе хорошо, но зимовать будем в городе»

Не все минчане готовы сразу отказаться от Минска ради дома в деревне. Прожив за городом все лето, Олеся с мужем Николаем решили вернуться в город.

— Плюсов жизни в деревне много. Тишина! И еще раз тишина! Утром тебя не будит мусоровоз, вечером не приходится засыпать под чужие разговоры во дворе (ночью на 9 этаже с открытой форточкой слышен даже негромкий разговор). В деревне — абсолютная тишина. Птички поют. А в доме можно сверлить или слушать громко музыку, и никто в стенку стучать не будет.

Утром летом пройтись босиком по прохладной росе с ребенком — отличное закаливание! Плюс прямо с куста поесть своих ягод — вкуснятина!

К тому же ты не в четырех стенах. Хочешь — вышел на улицу, полежал на качелях. Хочешь, сделал гриль в любое время. Хочешь, сходил на второй этаж, посмотрел, как солнышко заходит. А ночью смотреть на звездное небо у костра — вообще романтика!

Но при всем этом есть и минусы. Главный — бедная инфраструктура. Продукты, вещи можно купить, только заказав по интернету или прокатившись минут 5−10 на машине в ближайший более крупный населенный пункт. Спортивные секции, кружки, школа старшего ребенка — только в Минске. Врачи и обследования — тоже.

Много работы по уборке дома и территории, уходу за газоном и т.п. Жизнь дороже, чем в городе. За бензин платить надо больше, за отопление — тоже. Ну и плюс другие сопутствующие расходы.

Маленький круг общения. В городе остались друзья, родители, приятели ребенка, соседи и т.п. В деревне хорошо общаемся только с двумя семьями (сама деревня очень маленькая, людей мало).

А не переехали насовсем по нескольким причинам. Номер один — младшему ребенку 8 месяцев, он орет в машине, в автокресле и даже на руках орет. Мне бы пришлось возить старшего ребенка каждый день в школу и секции, младший — всегда с собой. Вожу я плохо, с орущим ребенком был бы огромный стресс для всех. Подрастет — возможно, тогда и переедем.

«Дом в Боровлянах продал, купил квартиру»

Георгий, который несколько лет прожил в большом, но старом коттедже в Боровлянах, в итоге продал его. Причина была не в том, что ему не нравилась деревня — не было желания и средств заниматься реконструкцией дома. А без хорошего ремонта эксплуатация выливалась каждый месяц в круглую сумму.

— Хороший дом или недорогой участок под строительство найти всегда можно. Но приходится учитывать целый ряд факторов: школа для детей, поликлиника, дорога, коммуникации. Одно дело жить в поселке, где и асфальт до участка, и школа в 15 минутах пешком, и поликлиника с больницей в 5 минутах на машине, и пара супермаркетов примерно в такой же доступности. И совсем другое дело жить в деревне, которая хоть и в 15 км от МКАД, но с грейдеркой до трассы и с ближайшей школой в Минске. А так как я единственный водитель в семье, то мне пришлось бы становиться таксистом, чтобы всех отвезти-привезти. Поэтому сейчас решил жилищный вопрос стандартно — купил квартиру, сделал ремонт. Но от идеи загородного дома полностью не отказался, не спеша подыскиваю подходящее место для строительства в Минском районе. Скорее всего, это будет дом для сезонного проживания — пока дети не подрастут, постоянным местом жизни будет квартира.

Вымирающее Мирное для интроверта

История Евгения выбивается из общих рассуждений о загородной жизни. Из города он переселился в вымирающую деревню Мирное (это почти 500 км от Минска). Своими руками он построил дом из глины, чурок и соломы и живет в нем совершенно один. Ему не надо ездить на работу в город, не нужна машина и хорошая дорога. Все, что ему нужно, — это только интернет. Это будет его первая зима в деревне.

— В Мирном выпал первый снег. Я, конечно, ожидал, что это будет не как в городе, но я даже представить себе не мог, насколько это красиво. В доме от натопленной печки тепло, приглушенный свет, перепелки тихо бормочут, а за окном все белое…

Безусловно, без интернета я бы здесь вряд ли остался. А так я со всеми и наедине с собой одновременно.