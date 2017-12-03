Правительство Канады готовят к эвакуации 1 3.12.2017, 16:43

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План разрабатывается на случай ядерной войны.

Федеральные чиновники Канады возобновили подготовку плана по эвакуации правительства на случай ядерного удара по столице страны впервые с начала Холодной войны. Об этом сообщает segodnya.ua со ссылкой на CBC News.

Сообщается, что к таким действиям подтолкнул высокий уровень международной напряженности, в том числе связанный с ситуацией вокруг Северной Кореи. В случае ядерного удара правительство переберется из Оттавы на засекреченные военные базы. В документах их называют "Альфа" и "Браво".

Проект соглашения с Минобороны был подготовлен в офисе премьер-министра Канады еще год назад. Он позволял открыть для гражданских чиновников защищенные бункеры на двух военных базах. Данные меры, по мнению чиновников, необходимы на случай чрезвычайной ситуации и невозможностью больше находиться в городе.

Ранее Южная Корея сообщила о запуске КНДР баллистической ракеты. Как известно, ядерные испытания, которые Северная Корея проводила, а также обмен угрозами между США и КНДР добавили напряженности к этому вопросу.