Какой месседж посылает Путин 2 Нина Хрущева

3.12.2017, 17:11

3,598

Владимир Путин

Фото: twitter

Нынешний российский режим, как и прежние, подобно сфинксу загадывает очередную загадку.

Игорь Сечин, глава нефтяного гиганта Роснефть и второй по влиятельности человек в РФ, оказался втянут в громкие юридические разборки. Похоже, Владимир Путин вновь использует зал суда, чтобы накануне президентских выборов в 2018 году показать кремлевской элите, кто в стране главный.

Нынешний российский режим, как и прежние, подобно сфинксу загадывает очередную загадку: падет ли авторитет одного из тех силовиков Санкт-Петербурга, которые 18 лет назад привели Путина к власти.

Российские силовики — серые кардиналы, вышедшие из охранного и военного аппарата, стоят у власти в России на протяжении последнего поколения. Сечин сделал даже более значительную карьеру в КГБ, чем сам Путин, и занимал многие ключевые посты в администрации своего патрона. С 2012‑го он возглавляет Роснефть — третью по величине компанию России (после Газпрома и Лукойла), членом правления которой является бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Доход Роснефти — $ 65 млрд. И Роснефть даже в большей степени, чем Газпром, в 2004 году поддержала режим Путина, приобретя активы ЮКОСа после того, как бывшего главу ЮКОСа и оппонента Путина Михаила Ходорковского обвинили в мошенничестве и посадили в тюрьму.

У Сечина всегда был прямой доступ к Путину. Многие россияне полагают, что Сечин — глаза и уши ФСБ, особенно в сфере природных ресурсов, являющейся наиболее коррумпированным сектором в стране.

Однако сейчас глава Роснефти участвует в громкой и публичной судебной кампании. Его уже трижды вызывали в московский суд для дачи показаний в деле против бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. До сих пор Сечину удавалось игнорировать судебные заседания.

Объяснения неявки в суд стандартны: потерял повестку, плотный рабочий график. Но то, что российский суд требует показаний такой фигуры, как Сечин, отнюдь не стандартная ситуация. Это очень странный шаг для Кремля.

Все началось год назад, когда министра Улюкаева задержали в московском штабе Роснефти, где он якобы вымогал у Сечина взятку в размере $ 2 млн в обмен на возможность участия Роснефти в приватизации нефтяной компании Башнефть. Сечин сообщил об этом ФСБ, которая тут же арестовала министра.

Но на системе взяточничества построена вся Россия. Поэтому возбуждение уголовного дела по этой статье, да еще против такого могущественного игрока, никак не связано с верховенством закона.

Сложно объяснить решение Сечина выступить против Улюкаева. Возможно, он посчитал, что министру пора напомнить о жесткой кремлевской иерархии. В любом случае эти судебные разбирательства стали публичными. В сентябре были обнародованы стенограммы секретных разговоров Сечина с Улюкаевым.

Сечин посчитал решение суда раскрыть материалы следствия “профессиональным кретинизмом”. И заявил, что такие дела должны быть закрытыми, поскольку содержат государственную тайну.

Впрочем, учитывая роль Сечина в аресте Улюкаева, логично, что именно он должен был стать свидетелем №1. Однако в России ни один влиятельный деятель не попадает под следствие без четкого одобрения Кремля. Ни один судья или прокурор московского суда не вызвал бы Сечина по своей воле.

Поэтому в отношении Игоря Сечина напрашивается лишь одно логическое заключение: Путин, уже удаливший из игры ряд ведущих силовиков, которые когда‑то привели его к власти, решил взяться за Сечина. Серый кардинал из Роснефти слишком далеко отошел от генеральной линии.

Как и в деле Ходорковского, Кремль использует зал суда, чтобы расставить точки над "і" в позиции российской элиты. Это особенно важно в преддверии президентских выборов 2018 года. Ходят слухи о том, что Путин ищет себе надежного лакея и доверенное лицо, которому сможет временно передать бразды правления.

Даже если Путин вновь одержит победу, а это наиболее вероятный вариант, ему так или иначе понадобится преданный премьер-министр. Нынешний глава правительства Дмитрий Медведев был дискредитирован как неэффективный менеджер и коррупционер.

Сечин, возможно, полагал, что докажет свою готовность быть политическим игроком в команде Путина. Но этот эпизод с судом еще раз показал, что в России нет реального “второго номера”. Есть только Путин, контролирующий все — ФСБ, суды, экономику.

Если Путин решит остаться президентом или же временно передаст свой пост марионетке, как это произошло в 2008 году с Медведевым, его месседж предельно ясен: главный здесь я и только я.

Нина Хрущева, nv.ua