Руководитель британской социальной комиссии обвинил Мэй в провале экономики 3.12.2017, 18:03

Алан Милберн подал в отставку.

Председатель Комиссии Великобритании по социальной мобильности Алан Милберн подал в отставку, обвинив правительство страны под руководством премьера Терезы Мэй в провале экономической и социальной политики. Соответствующее обращение обнародовала газета The Guardian, передает РБК.

"У меня мало надежды на то, что нынешнее правительство сделает прогресс, который, как я считаю, необходим для создания более справедливой Британии. Кажется, что правительство не может взять на себя обязательства относительно будущего комиссии как независимого органа или должным образом уделять внимание проблеме социальной мобильности, которая стоит перед нашей нацией", - говорится в обращении Милберн.

Он также отметил, что правительство пока зациклено на вопросе выхода Британии из Европейского союза (Brexit), в то время как целые общины и части Великобритании остаются экономически отсталыми и социально обособленными.

"Правительство, похоже, не в состоянии посвятить необходимую энергию и сосредоточить внимание на программе социальной мобильности... Поэтому я буду создавать новый институт социальной мобильности, независимый от правительства и политических партий", - сказал Милберн.

Напомним, президент Европейского совета Дональд Туск в пятницу, 1 декабря, заявил, переговоров по Brexit не будет, пока Великобритания не решит вопрос границы с Ирландией.