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Белорусы создали интерактивный исторический сайт

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  • 3.12.2017, 18:14
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У россиян появился такой же, но с ошибками.

Белорусские разработчики запустили красивый интерактивный сайт-карту, на котором можно увидеть как развивалась и жила Беларусь, передает kyky.org.

Спустя некоторое время, уже другим разработчиком в России был запущен такой же сайт, но посвященный границам России. Примечательно, что с ошибками: раздел Речи Посполитой подали как раздел Польши.

Сравнить можете сами: map.letapis.by и histography.ru.


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