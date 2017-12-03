Белорусы создали интерактивный исторический сайт 1 3.12.2017, 18:14

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У россиян появился такой же, но с ошибками.

Белорусские разработчики запустили красивый интерактивный сайт-карту, на котором можно увидеть как развивалась и жила Беларусь, передает kyky.org.

Спустя некоторое время, уже другим разработчиком в России был запущен такой же сайт, но посвященный границам России. Примечательно, что с ошибками: раздел Речи Посполитой подали как раздел Польши.

https://t.co/54xALBw4wn — Мапа России.



Формат https://t.co/mAuv3XHz6O пошёл в народ. И в народы. Я джва года ждал, что кто-то составит компанию Мапе. pic.twitter.com/hUcPz18OeB — Aleksey Cherenkevich (@cherenkevich) 30 ноября 2017 г.

Сравнить можете сами: map.letapis.by и histography.ru.