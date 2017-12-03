Трамп: Из-за Коми репутация ФБР разорвана в клочья

Трамп: Из-за Коми репутация ФБР разорвана в клочья1
- 3.12.2017, 18:23
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Президент США пообещал «вернуть величие» ФБР.
Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший глава ФБР Джеймс Коми своими действиями нанес бюро большие репутационные потери. Об этом он написал в Twitter.
«Репутация ФБР после многих лет руководства Коми и нечестного расследования против Клинтон (и не только) разорвана в клочья. Она худшая за всю историю», – заявил Трамп.
При этом он пообещал «вернуть величие» ФБР.
After years of Comey, with the phony and dishonest Clinton investigation (and more), running the FBI, its reputation is in Tatters - worst in History! But fear not, we will bring it back to greatness.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 декабря 2017 г.
Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В 2016 году он оказался в центре скандала, связанного с использованием экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон личного почтового сервера для служебной переписки.
В мае 2017 года Дональд Трамп уволил Коми, назвав его «неэффективным руководителем».