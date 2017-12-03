Экс-сотрудник РУСАДА призвал отстранить РФ от Олимпиады 3.12.2017, 18:39

Виталий Степанов призвал МОК запретить России участвовать в зимних Олимпийских играх.

Бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА), и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Виталий Степанов призвал Международный олимпийский комитет (МОК) запретить России участвовать в зимних Олимпийских играх. Об этом он попросил в показаниях, которые отправил в МОК, они оказались в распоряжении BBC.

По словам Степанова, «олимпийские мечты сотни спортсменов были украдены из-за допинговой системы» в России. В показаниях он отметил, что сейчас многие российские спортсмены участвуют в соревнованиях, потому что власти заблокировали доступ к их допинг-пробам, передает РБК.

«Если эти спортсмены примут участие в зимних Играх в 2018 году — это будет несправедливо по отношению к «чистым» спортсменам. Ваша комиссия [МОК] может предотвратить это», — написал бывший сотрудник РУСАДА. Он добавил, что, если комиссии МОК хватит «мужества» отстранить Россию от Игр, это будет «одним из самых заветных триумфов в истории Игр».

МОК примет решение по вопросу участия России в зимних Олимпийских играх 5 декабря. Они пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан в Южной Корее.

Глава МОК Томас Бах ранее говорил, что на комитет могут «оказать давление», но он все равно постарается принять «справедливое решение». По словам Баха, речь идет о «честности» Олимпийских игр.

Виталий Степанов — один из информаторов WADA. По данным The New York Times, Степанов сообщил WADA о применении допинга российскими спортсменами еще в 2010 году, однако его электронные письма в агентство тогда не стали поводом для проведения расследования. В 2014 году ​Степанов и его жена легкоатлетка Юлия Степанова появились в фильме немецкого телеканала ARD о применении допинга российскими спортсменами.

Сейчас Степанов вместе с супругой живет в США. В показаниях WADA, передает Би-би-си, он сообщил, что получал «прямые угрозы», которые сделали «невозможным» его возвращение в Россию.

Другой информатор агентства — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков — ранее неоднократно рассказывал о применении допинга российскими спортсменами. NYT публиковала выдержки из его дневников, в которых он рассказывает об участие бывшего министра спорта Виталия Мутко и его заместителя в «допинговой программе». Родченков также живет в США​ под защитой американских властей.