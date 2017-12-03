Дочь Владимира Мулявина: Дома отец был совершенно другим человеком 3.12.2017, 18:56

Марина Мулявина вспомнила о том, каким человеком был ее отец.

Марина Мулявина планировала стать известной актрисой. Старшая наследница основателя популярного в Советском Союзе ансамбля «Песняры» Владимира Мулявина призналась, что родители протестовали против ее выбора. Много лет назад юная девушка побоялась ослушаться папу и маму, пишет starhit.ru.

Субботний выпуск программы «Сегодня вечером» на этот раз был посвящен эстраде 70-х годов прошлого века. Именно в то время любовь поклонников всего Советского Союза завоевывали звезды республик.

Собравшиеся в студии вокалисты вспоминали, как много лет назад собирали стадионы. К числу обожаемых поклонниками коллективов принадлежала и белорусский вокально-инструментальный ансамбль «Песняры», который в то время можно было считать очень смелым и авангардным. Музыканты первыми в СССР попробовали сочетать в своем репертуаре фольк и рок.

Основателем легендарного коллектив был Владимир Мулявин. Его родина Екатеринбург, в Минск он приехал за первой женой Лидией Кармальской, которая прошла конкурс в Белорусскую филармонию.

В студию «Сегодня вечером» пришла старшая дочка Владимира Мулявина Марина. Женщина вспомнила о том, каким человеком был ее отец.

«Папа с мамой семнадцать лет прожили вместе, дома отец был совершенно другим человеком, - рассказала Марина Мулявина. – На работе он был строг, собран, мог прикрикнуть на ребят и держал их серьезно. А дома это был очень мягкий и добрый человек».

Пожалуй, единственное, в чем Владимир Мулявин проявлял категоричность, так это в своем отношении будущей профессии дочери. Юная Марина мечтала о сниматься в кино и играть на сцене.

Дочь Владимира Мулявина Марина

Фото: Кадр передачи

«Когда я сказала родителям, что буду поступать на актерское отделение нашего театрального института, не сговариваясь они встали молча и легли на пороге квартиры. Я спросила: это что за демарш? Они сказали: сможешь переступить через нас? Давай! Я не смогла этого сделать», - вспомнила дочь руководителя легендарных «Песняров».

Правда, творческую профессию Марина Владимировна все-таки получила. Она окончила дирижерское отделение музыкального училища, в разное время работала в коллективах, в том числе и в «Песнярах». В последние годы женщина возглавляет Белорусский центр национального музыкального искусства имени Владимира Мулявина.