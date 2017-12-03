В Беларуси живут представители 140 национальностей 7 3.12.2017, 19:07

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Фото: belarus.by

83,7 процента жителей страны - белорусы.

В Беларуси проживают представители около 140 национальностей. По данным переписи населения 2009 года 83,7 процента жителей страны — белорусы, 13,9% составляют другие национальности, в том числе русские — 8,3%, поляки — 3,1%, украинцы — 1,7%, евреи — 0,1%, передает «Радыё Свабода».

При этом количество представителей других национальностей составляет около 70 тысяч человек, в том числе 7079 человек принадлежат к национальности «цыгане». Не указали свою национальность 2,4 процента жителей страны.

Такие цифры приводятся в периодическом докладе Беларуси, который 1 декабря был представлен в Женеве в ходе 94-й сессии Комитета по ликвидации расовой дискриминации.

В стране зарегистрировано 112 организаций граждан, относящих себя к национальным меньшинствам, они объединяют граждан 27 национальностей. Также в Беларуси зарегистрировано 3510 религиозных организаций 26 конфессий и религиозных направлений.

В документе сообщается, что в Беларуси созданы благоприятные условия для проживания иностранцев, и их количество увеличивается. Так, в 2015 году их было почти 176 тысяч — на 30 тысяч больше, чем в 2012 году.

За весь период реализации в Беларуси законодательства в области вынужденной миграции (с 1997 по 2015 годы) в компетентные органы с ходатайствами о предоставлении статуса беженца обратились более 6 тысяч иностранцев из 60 стран мира.

На 1 января 2016 года статус беженца данный 926 иностранцам из 19 государств. Больше всего их прибыло из Афганистана (627 человек), меньше всего — из Либерии, Ливана, Ливии, Руанды, Сомали и Украины (по одному человеку).

При этом 1231 иностранец получил дополнительную защиту — среди лиц с таким статусом преобладают украинцы, которых 1090 человек.

На сегодня 168 иностранцев из числа признанных беженцами получили гражданство Республики Беларусь.