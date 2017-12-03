В Литве хотят убрать из названий улиц имена работавших на СССР 6 3.12.2017, 19:08

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Политики Вильнюсской мэрии обсуждают возможность отказа от ряда названий улиц и площадей.

В мэрии Вильнюса (Литва) инициировали проверку определенных исторических деятелей на предмет их предательства национальных интересов государства во время сотрудничества с режимом СССР, чтобы иметь основания для переименования ряда улиц. Об этом сообщает Delfi.

Члены горсовета могут предложить отказаться от названий улиц и площадей, связанных с писателями, общественными и политическими деятелями. Речь идет о поэте и прозаике Пятрасе Цвирке, поэтессе Саломее Нерис, писателе и общественном деятеле Антанасу Венцлове, поэте и деятеле Гиру Людасе.

Этот процесс начат членом горсовета Вильнюса Пауле Кузмицкене и возглавляемой ею рабочей группой культуры памяти. Они обратились в Литовский центр геноцида жителей и сопротивления, Особый архив и к работникам Исторического факультета Вильнюсского университета.

"Мы обратились с просьбой предоставить информацию о том, предали ли вышеупомянутые деятели своими действиями государство", - сказала Кузмицкене.

Отмечается, что от выводов экспертов будет зависеть, предложат ли политики убрать из Вильнюса памятник Цвирке и переименовать сквер, улицы, школы и музеи, названные в честь этих деятелей, поскольку их роль в истории Литвы оценивается по-разному. Также сказано, что во время оккупации советской армией Литвы, они работали на интересы властей СССР.

2 ноября в Латвии Сейм во втором чтении одобрил законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны. С его помощью хотят признать заслуги граждан, которые участвовали в глобальном конфликте независимо от того, против кого они воевали: нацистской Германии и ее союзников или против СССР.