Работников минского предприятия увольняют за недовольство зарплатой в $50 11 3.12.2017, 19:14

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На минском предприятии «Термоблок» вместо зарплат «дают по 100 рублей».

На предприятии «Термоблок» вместо зарплаты «дают по 100 рублей». Работников, которые начинают жаловаться, увольняют.

Об этом стало известно во время прямой телефонной линии с главой Мингорсовета «депутатов» Василием Панасюком, сообщает агентство minsknews.by.

Во время прямой линии 2 декабря стало известно, что проблемы с выплатой зарплат есть и на Минском заводе автоматических линий – зарплату там не платят с июля.

29 ноября во время заседания президиума Cовета Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) о задолженности по зарплатам на минских предприятиях сообщил и руководитель главного управления социального партнерства и трудовых отношений ФПБ Дмитрий Шевчук.