В Афганистане убили главу «спецподразделения «Талибана» 3.12.2017, 19:33

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В группировке «Талибан» Мулла Шах Вали возглавлял так называемый красный отряд.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности Афганистана NDS, Мулла Шах Вали, известный как Мулла Насер, был убит в результате воздушного удара в провинции Гельманд. В группировке «Талибан» он возглавлял так называемый красный отряд, считающийся у боевиков элитным подразделением, передает РБК.

Как указывают афганские военные, «красный отряд» отличается от других формирований «Талибана» лучшим оснащением. Входящие в него боевики используют очки ночного видения, реактивные снаряды, а также автоматическое оружие американского производства.

Как отмечает Reuters, Шах Вали возглавил «красный отряд» три года назад и неоднократно участвовал в нападениях на позиции правительственной армии.

В начале ноября в провинции Пактия был уничтожен полевой командир Мулла Фарук, который командовал бандой в городе Гардез. Как указывали афганские власти, смерть боевика могла привести к серьезному ослаблению позиций «Талибана» в восточных районах страны.