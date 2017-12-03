Почему российские деньги уходят за границу 4 3.12.2017, 19:57

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Россияне начали вновь увеличивать масштабы вывоза инвестиционных ресурсов из родной страны в другие юрисдикции.

Надежды экономического блока правительства не оправдались: успехи по снижению инфляции не трансформируются в рост инвестиций.

Одна из главных мантр экономического блока правительства России всегда состояла в том, что если мы наконец победим гидру инфляции, то настанет отличное время для инвестирования в нашу страну – доходность-то превысит темп инфляции! И тогда, потирали руки наши министры и председатели центробанков, в стране начнется бум инвестиций как отечественных, так и зарубежных.

А когда прочие экономисты пытались говорить, что масштабы инвестиций зависят не только от инфляции, но и от «условий жизни» для инвесторов, темпов роста доходов в России и спроса на внутреннем рынке, а также от меры открытости экономики, то «экономисты при власти» от этих речей отмахивались, важно говоря, что критики просто ничего не понимают в «монетарных факторах макроэкономической конъюнктуры».

И вот спустя 25 лет с момент либерализации цен счастливое время низкой инфляции пришло: 5 сентября 2017 года на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщили, что инфляция достигла 4% в годовом исчислении. Ниже уже опускать опасно – можно и до дефляции доиграться, а она пострашнее инфляции может оказаться.

И если старая мантра была верна, то мы уже должны были увидеть признаки начинающегося в нашей стране инвестиционного бума. Но, увы, ничего не заметно.

Напротив, россияне начали вновь увеличивать масштабы вывоза инвестиционных ресурсов из родной страны в другие юрисдикции. И если мы сравним графики динамики годовых темпов инфляции и годовых масштабов вывоза капитала (по данным ЦБ РФ), то никакой логики типа «ниже инфляция в России – меньше денег из нее вывозится и больше инвестируется» не увидим.

Более того, на фоне экономического кризиса и резкого ухудшения отношений с Западом, состоятельные россияне стремительно наращивают скупку недвижимости за рубежом. За 10 месяцев 2017 года количество запросов от российских граждан на покупку иностранной недвижимости взлетело вдвое, сообщает finanz.ru со ссылкой на международную консалтинговую компанию Knight Frank. Особенностью 2017 года стало то, что помимо жилой недвижимости резко — в 6 раз — вырос спрос на покупку в Европе готового бизнеса, а также соинвестирование или девелопмент, рассказывает директор департамента зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева. «Данный тренд говорит о том, что инвесторы рассчитывают не на получение пассивного дохода, а на реальный заработок», — отмечает она.

Это значит, что россияне-инвесторы все активнее рассматривают вложения денег в бизнес за рубежом не просто как способ диверсификации активов, но как вполне приемлемую альтернативу развития бизнеса в России.

И это вполне понятно. Ведь реальный инвестор, решая, куда вложить свои средства, смотрит не собственно на темп инфляции в стране инвестирования, но на целый комплекс факторов и прежде всего – на соотношение «риск-доходность». При этом риски по инвестициям учитываются всех видов: от падения спроса до изъятия активов и возбуждения уголовных дел против тех, у кого эти активы изымаются в пользу третьих лиц.

И с этой точки зрения, картина для России складывается неутешительная: доходность на капитал падает, спрос на рынках сжимается, а риски (в частности, отъема собственности) растут:

1) по данным Росстата, по итогам первого полугодия 2017 г. из всех секторов экономики лишь добывающая промышленность смогла показать существенный скачок прибыли, тогда как все прочие виды деятельности зафиксировали обвал финансовых показателей ;

2) реальные доходы россиян снижаются, спрос стагнирует – как потребительский, так и инвестиционный, кредитная активность предприятий слабая, в том числе из-за кризиса в банковской системе, это тоже не способствует росту инвестиций;

3) после дела «Башнефти» даже инвестирование «по самым строгим правилам» не дает российскому инвестору никаких надежных шансов на сохранение вложенных средств. К тому же правительство начало отменять ранее введенные льготы для инвесторов: так, Госдума в ноябре 2017 года одобрила в окончательном третьем чтении законопроект о восстановлении налога на движимое имущество компаний. Платить «налог на модернизацию», как его называет бизнес, придется уже в 2018 году.

Инвестировать в Россию могут – и вероятно будут – только иностранные компании, поскольку в их диверсифицированном по странам портфеле инвестиций Россия выступает как малый сегмент «рисковых вложений» — а значит, возможные потери здесь глобальными компаниями уже застрахованы. Признаки роста иностранных инвестиций мы наблюдали еще в прошлом году. Но и здесь показатели 2016 года так и не достигли уровня 2008 года, когда инвесторы из-за рубежа вложили в экономику России $76 млрд.

Кроме того, как справедливо отмечает профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Иван Родионов: «Есть инвесторы институциональные, есть индивидуальные и есть стратегические инвесторы, которые рассматривают долгосрочные перспективы. Для институциональных инвесторов сейчас существует проблема — они не могут инвестировать во многие инструменты из-за санкций».

Таким образом, снижение инфляции, как показывает наша практика, условие необходимое, но крайне недостаточное для возникновения инвестиционного бума (а в нашей – изношенной стране нам нужно именно это). Надо бы для этого поменять еще много чего – но это выходит за сферу компетенций экономического блока правительства, а потому его представителям остается только ритуально радоваться падению темпов роста цен.

Игорь Липсиц, 24news.com.ua