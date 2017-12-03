Сергей Числов: Это тактическая победа, но не стратегическая 6 3.12.2017, 20:14

1,912

Сергей Числов

Фото: euroradio.fm

Уголовное преследование участников «дела патриотов» прекращено, но мы еще долго будем пытаться понять, что это было.

«Полагаю, жертвы были выбраны заранее, такой сценарий был подготовлен еще до протестов», - рассказал сайту palitviazni.info создатель легендарной организации «Белый Легион» Сергей Числов.

«Лично я, как один из тех кто приложил в свое время много усилий для создания «Белого Легиона», искренне благодарю всех, кто причастен к этой небольшой тактической победе - освобождению патриотов из тюрьмы и, главное, - прекращению сфальсифицированным уголовного дела, - написал на своей странице в Фейсбук Сергей Числов. - Фактически мы вместе - общественные активисты, журналисты, адвокаты, правозащитники, представители диаспоры и дипломаты - заставили карательную систему отступить. С небольшой, но с Победой нас! Искренний земной поклон Вам, друзья!»

- Вы сами верили в такой расклад событий?

- Да, но с поправками, что несколько человек (в первую очередь тех, кому подбросили оружие) будут «мурыжить» долгое время. Для меня очевидно - «дело патриотов» было необходимо, чтобы сбить весеннюю волну протестов.

- Стоит ли сейчас ребятам добиваться от государства какой-то компенсации?

- Cледствие хитро подало результаты расследования дела. Состав преступления вроде бы и есть, но он малозначительный. Поэтому вряд ли можно будет парням рассчитывать на что-то большее. А вообще, каждый сам будет решать, как поступать дальше. Это зависит от наших друзей, от того, насколько они устали от этого дела. Но на государственные СМИ, которые оклеветали на людей, безусловно, следовало бы подать в суд.

- Вы считаете прекращение дела тактической победой?

- Тактической, но не стратегической. Можно ли было избежать этой ситуации с арестами? На мой взгляд, жертвы были выбраны заранее, такой сценарий был подготовлен к протестам, так как съемки лагеря в Бобруйске велись еще три года назад. Власти долго придумывали, каким образом это можно использовать и в какое время. И воспользовались. Эффект был достигнут - внимание людей отвлекли.