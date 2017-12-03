Семь полезных привычек бывшего морпеха США 12 3.12.2017, 20:25

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Эти привычки пригодятся каждому, кто хотел бы эффективно работать вместе со своими сотрудниками.

Боевой ветеран США Брент Глисон, служивший в подразделении «морские котики» (Navy SEAL), рассказал о привычках, которые он приобрёл за время службы в Ираке. Чтобы стать частью элитного подразделения, нужно отказаться от многих эгоистичных привычек и завести новые, более подходящие для работы в команде.

Эти привычки пригодятся каждому, кто хотел бы эффективно работать вместе со своими сотрудниками и стать частью «элитного» коллектива, пишет lifehacker.ru.

Будьте лояльны

Лояльность в корпоративной среде должна начинаться сверху. Если у руководства нет лояльности, как она может появиться на более низких ступенях?

Если вы руководитель или входите в высшее руководящее звено, подавайте пример лояльности к членам команды, и тогда все ваши сотрудники будут поддерживать друг друга, не оставляя в сложной ситуации.

Думайте о других

Спрашивайте себя каждый день: что я могу сделать, чтобы наша команда стала лучше? Может быть, кому-то надо помочь с проектом или сделать что-нибудь ещё для общего блага.

Это поможет преодолеть страх перед тем, что член вашей команды действительно может сказать: «Да, мне и правда нужна твоя помощь… сегодня».

Думайте о своих ошибках

Иногда люди проводят слишком много времени в рефлексии, размышляя, стоило ли делать что-то или что было не так. Это не совсем правильный подход, но иногда размышления о своих ошибках могут быть полезными. Ведь, справедливо оценив свои ошибки, вы никогда больше не повторите их.

Будьте организованным

У некоторых людей есть реальные проблемы с организацией, и им надо поработать над этим чуть больше, чем остальным.

Найдите способ, который поможет вам стать более организованным. Кто-то использует для этого подробные списки дел, кто-то — небольшие поощрения в конце дня. В любом случае стоит найти схему, которая поможет стать более организованным именно вам.

Вы знаете не всё

Это одно из правил эффективной элитной команды. Если вы думаете, что знаете всё, и прекращаете своё обучение, вы больше не нужны команде, поскольку вы не способствуете её развитию.

Если вы продолжаете развиваться, вы даёте толчок команде. Каждый её член должен быть ориентирован на дальнейшее продвижение.

Будьте внимательны к деталям

Одно из преимуществ элитной команды — это внимание к деталям. Вы всегда всё делаете правильно? Конечно, нет.

Представьте, что все члены команды ориентированы на детали, внимательно относятся ко всему, что они делают. Не спрашивайте себя, что вы собираетесь сделать сегодня. Спросите, как именно вы это сделаете.

Не привыкайте к комфорту

Всегда выталкивайте себя из зоны комфорта. Если вы будете делать это постоянно, ваши горизонты продолжат расширяться. Выполняя любое задание, задумайтесь, насколько вы раскрыли свой потенциал в этом деле. Такое отношение поможет вашей команде всегда быть на высоте.

Вы можете удивиться, как с такими привычками можно вести жизнь без постоянных стрессов, расслабленную и спокойную. Однако в этом и состоит вся прелесть. Если вы усвоите эти привычки и они станут вашей второй натурой, вы начнёте наслаждаться всеми вещами, которые делаете. Выработайте в себе эти привычки и поддерживайте их развитие в членах своей команды. Очень скоро вы увидите, как изменится ваша работа.