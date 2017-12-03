Дональд Трамп: Контакты Флинна с РФ были законны, а за ложь он ответил 4 3.12.2017, 20:45

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Майкл Флинн

Президент США заявил, что в контактах его штаба с Россией ничего незаконного не было.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн по его указанию ничего незаконного не совершал, а сознался лишь во лжи в ответах на вопросы ФБР, что и стало одной из причин его отставки в феврале, передает ВВС.

В пятницу стало известно, что Майкл Флинн заключил сделку со специальным прокурором Робертом Мюллером, признав вину по одному эпизоду и согласившись дать показания о контактах окружения Трампа с Россией.

Мюллер возглавляет расследование российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 (американские спецслужбы пришли к однозначному выводу о том, что оно имело место, хотя Москва это отрицает) и проверяет версию о том, что Россия и штаб Трампа каким-то образом координировали свои действия.

В субботу президент в видоизмененном виде повторил официальную версию увольнения Флинна, неожиданно написавшего заявление об отставке 14 февраля, пробыв в должности чуть более трех недель: тот "солгал вице-президенту и ФБР" (изначально, впрочем, официальная позиция относилась лишь к введению в заблуждение вице-президента).

Его переходному штабу "нечего скрывать", добавил Трамп.

Дезинформировал Пенса и ФБР

По официальной версии, Флинн неверно проинформировал вице-президента Майка Пенса о содержании своих телефонных разговоров в декабре 2016 года - до вступления в должность новой администрации - с тогдашним российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Вслед за этим Пенс публично заявлял, что вопрос отмены санкций, введенных прежней администрацией Барака Обамы, с Кисляком не обсуждался.

А 24 января, через четыре дня после инаугурации, агенты ФБР, которое прослушивало телефонные звонки Кисляка, специально расспросили Флинна, обсуждал ли он вопрос санкций. Тот солгал, что не обсуждал, - и теперь признал этот факт.

Вместе с тем, как следует из обвинительного заключения, которое Флинн подписал, в своих контактах с российским послом он действовал по указанию "очень высокопоставленного члена переходной команды" Трампа. Учитывая высокий ранг самого Флинна, американские СМИ полагают, что под это описание подходит зять и советник Трампа Джаред Кушнер.

В нескольких телефонных разговорах Флинн просил российского посла сорвать голосование по резолюции Совбеза ООН, осуждающего строительство еврейских поселений на оккупированных Израилем территориях (администрация Обамы не препятствовала этой резолюции; Кисляк сообщил Флинну, что Россия также не станет менять свою позицию).

А 29 декабря 2016 года, сразу после того как администрация Обамы выслала 35 российских дипломатов в качестве ответной меры за вмешательство в выборы, Флинн просил Кисляка проявить сдержанность, поскольку будущая администрация сможет пересмотреть многие решения предыдущей.

Россия тогда действительно воздержалась от "зеркальной" высылки такого же количества американских дипломатов - это особо подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Сделку просто так не предлагают

Формально Флинн в тот момент оставался частным лицом, и потому его действия можно трактовать как нарушение закона Логана 1799 года, запрещающего американским гражданам вмешиваться во внешнюю политику правительства.

Однако этот закон ни разу не применялся за всю его историю, поскольку, как считает большинство юристов, он противоречит американской конституции и в любом процессе этого обстоятельство непременно вскроется.

Дача ложных показаний ФБР, в чем сознался Флинн, наказуема тюремным заключением на срок до пяти лет, но, по соглашению с прокурорами, те будут ходатайствовать о смягчении наказания - не более шести месяцев тюрьмы.

В пятницу адвокат Тай Кобб, представляющий интересы Трампа в рамках расследования Мюллера, заявил, что обвинение, по которому сознался Флинн, "не относится ни к кому, кроме него самого".

Многие наблюдатели сомневаются в этой интерпретации обвинений против Флинна - исходя из известной тактики американских прокуроров, они не стали бы предлагать сделку и отказываться от предъявления более тяжких обвинений, если бы считали Флинна главным или единственным обвиняемым.

Ранее в рамках расследования под руководством Мюллера были предъявлены обвинения Полу Манафорту, руководившему штабом Трампа до августа 2016 года, и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу.

Также стало известно, что в даче ложных показаний о контактах с российскими представителями сознался Джордж Пападопулос, входивший в группу внешнеполитических советников Трампа (представители администрации подчеркивают, что он играл самую маргинальную роль в этой группе).