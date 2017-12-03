«В последний раз такое было, когда «Ласковый май» приезжал» 3 3.12.2017, 20:58

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Как маленький райцентр праздновал «Дожинки».

Декабрь, Житковичи, «Дожинки». Тот случай, когда время, место и праздник совпали очень удачно. Не проводить областные «Дожинки» нельзя — не зря же несколько месяцев штукатурили, асфальтировали и ремонтировали город. Одних жестяных заборов потратили миллион километров. А то, что зима... Так не такая уж она и зима. Людям плевать на условности и важные проблемы начальства. Им нужно срочно раскрасить чем-то вот эту серую мглу.

Фото: onliner.by

Житковичи — городок маленький, далекий. Того и гляди унесет его на воздушных шариках — хорошо, если хватятся через месяц... Ушлые торговцы навезли сюда несметные тысячи шаров, израсходовали море гелия, пишет «Онлайнер».

Фото: onliner.by

— Улыбки по 5 рублей, фигурки по 8, — завлекает продавец шариков.

Дети, выворачивая плитку, тащат родителей, ведь улыбок может не хватить. Порой в небо взмывает очередная надувная Машенька — вдогонку неизменно несется детский рев и, порой, веское отцовское слово: упустил!

Фото: onliner.by

Нет такого закона, что праздника урожая не может быть в декабре. Чтоб и техника, и булки, и неказистые паровозики из соломы. А также торговые ряды, резные тыквы, эстрадные песни, призовые тракторы — у «Дожинок» на Гомельщине довольно жесткие каноны.

Фото: onliner.by

Кто это там выбивается?

Эти парни шоколадных оттенков уже примелькались в разных городах Беларуси. Теперь вот и в Житковичах отметились. Рубят что-то мексиканско-эквадорское, собирают в коробку что-то белорусское. Оттягивают публику от местных народных да заслуженных коллективов — полешуки, как известно, падкие на карибские ритмы.

Фото: onliner.by

Кто-то из толпы бросается в пляс.

— Темненький-то старается, умница, — восхищена нарядная дама среди зрителей. — На скотника нашего похож.

Ребята потом рассказали: называют себя ансамблем Rokudo, учатся в Гродно. Настолько неуправляемы, что даже не имеют райдера. Где праздник — туда и едут. Иногда наоборот, куда едут — там и получается праздник.

Фото: onliner.by

На площадке перед центром культуры построены 17 традиционных «Беларусов» для лучших хозяйств и 4 «Нивы» для самых великолепных райисполкомов. И только два трактора именные — они сегодня достанутся женщинам-механизаторам. Говорят, для кого-то из них это уж третий такой трактор.

— Господи, а куда ж она предыдущие дела?..

Никуда не дела. «Беларусы» хоть и именные, но числятся на балансе хозяйства.

Фото: onliner.by

Местные говорят, такого «карнавала» не видели в Житковичах с 90-х, когда приезжал «Ласковый май» (видимо, одно из его экспедиционных подразделений, но кто теперь будет разбираться).

— Вон там они выступали, в ДК. Народу тоже полно было.

Сегодня вместо популярных сирот на эту же сцену поднимутся знатные хлеборобы, животноводы, начальники. Пока же лучшие аграрии области — все в лентах с головы до пят! — стараются максимально эффективно расположиться внутри новых пиджаков. Комбайном или фермой управлять проще.

Ритуал награждения — штука долгая, требует выдержки. Но так положено, чествование же. Караваи, цветы, речи. Кроме аграриев, на сцену приглашают и глав районных администраций Гомеля — выдают грамоты «за льняную кампанию». Она выдалась непростая, мягко говоря.

Чтобы отдышаться от официоза, надо выбраться наружу, в серый декабрь. Тут живут проще, без церемоний. Котировки шариков стремительно падают (аналитики давно предупреждали, что они искусственно раздуты), улыбки торгуются уже по 3 рубля.

Фото: onliner.by

Кто-то стоит в очереди за закуской, кто-то покупает в подарок кружку про «Все бабы как бабы...».

На «таможне» при входе в огороженную зону праздника разворачиваются драмы — тех, кто пошатывается, отправляют трезветь. «Постойте вон там у танка минут 15, проветритесь, потом попытаемся еще раз», — сочувствует милиционер. Жены вперед грудью бросаются спасать своих мужчин. Те с тоской смотрят на друзей, которые смогли пройти кордон. Внутри периметра жизнь, веселье... Улыбки...

— Всё!

Это так отвечают местные, если спросить, что изменилось в городе за последние месяцы, пока готовились к «Дожинкам». Глаза загораются. Видимо, тут раньше действительно было, скажем, иначе.

Супруги Ольга и Дмитрий перечисляют перемены (дочки Алина и Ульяна ничего не перечисляют, но внимательно смотрят):

Фото: onliner.by

— Месяца за два основные перемены произошли, много-много всего.

— Светофоры поставили! Дороги расширили, асфальт положили там, где его отродясь не было. Реконструировали старый фонтан, стадион, площадь, отремонтировали бассейн, покрасили фасады... Нет, думаем, это не для виду. Тут же не просто снаружи красоту навели, а действительно сделали нормально. Впрочем, посмотрим.

Фото: onliner.by

Вроде бы сделали еще баню... Или не сделали... С этим вопросом местные жители пока разобраться не могут.

Фото: onliner.by

— У меня знакомый — фанат парилки, — рассказывает Дмитрий. — Так он ездит в соседний райцентр, 50 километров туда, 50 обратно.

Ездит, потому что с год назад старую красивую житковичскую баню закрыли про причине аварийного состояния. Раньше это «античное» строение с неясными возрастом и историей выглядело так:

Фото: onliner.by

Перед «Дожинками» баню стремительно и полностью переделали. Снаружи уже как новая. Но, как и светофор, пока не работает. Что там внутри, еще никто не видел. И всем жутко интересно.

Фото: onliner.by

Школьницы Ксения и Лера загибают многочисленные пальцы:

— Светофор сделали! Дорогу расширили. Заборы вон какие поставили. Парк радикально переделали. Меняли все, что встречали на пути. Вы бы видели, что здесь было, — все страшное, здания старые...

Фото: onliner.by

Баня да светофор — это то, что все вспоминали первым делом. Даже раньше, чем асфальтирование дорог и расширение главных улиц. Чтобы представить масштаб события, светофор для Житковичей — это как новая станция метро для сытого минчанина (которого кормят эти самые Житковичи). Индикатор цивилизации и прогресса.

Фото: onliner.by

Вообще-то, в Житковичах уже был светофор, но чисто в виде арт-объекта (собеседники принимаются припоминать какие-то исторические вехи, чтобы по ним определить, когда он перестал подавать признаки жизни). Теперь будет новый, настоящий! Спасибо «Дожинкам».

Фото: onliner.by

Магазин «Крокус» стоит вроде в центре веселья, но продавцы только догадываются, что там за жизнь бурлит снаружи. До них разве что брызги долетают.

— Конечно, надо много чего еще у нас делать... Кое-где до сих пор тротуаров нет, люди по проезжей части топают. Да в потемках... «Дожинки» «Дожинками», а на улице Заслонова ни один фонарь так и не горит. Дорога вся в дырках уж сколько лет... И это даже не окраина.

Фото: onliner.by

Что до перемен, которые так скоропостижно постигли Житковичи, то помимо восторженных оптимистов хватает в городке и скептиков.

— Тем количеством асфальта, которое потратили, когда делали нам эти улицы, можно было все Житковичи сплошняком закатать. Но они же положат — вспомнят что-то — начинают копать — потом снова кладут. И уж не лето, а осень с дождями и лужами. И авралы эти скоростные не к добру...

— Ну давайте засекать, когда все развалится.

— Засекайте!