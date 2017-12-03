В Румынии начались массовые протесты из-за судебной реформы 3.12.2017, 21:04

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Жители многих городов Румынии вышли на антиправительственные протесты.

Жители многих городов Румынии – Бухареста, Клуж, Дева, Тыргу-Муреш и других – выходят в воскресенье вечером, 3 декабря, на новые антиправительственные протесты.

Манифестанты требуют отставки руководителей парламента Кэлина Попеску Тэричану (председатель Сената) и Ливиу Драгня (глава Камеры депутатов), а также отзыва из парламента законопроектов о внесении изменений в систему правосудия, сообщает корреспондент “Укринформа".

"В воскресенье, 3 декабря, мы вновь собираемся на акции протеста в центре Бухареста. Законы о внесении изменений в систему правосудия не должны быть приняты. Пресса, гражданское общество и представители других демократических государств выступают с аналогичными требованиями, однако парламентарии не хотят прислушаться к нашему мнению. Мы обязаны остановить правовой беспредел", - написали организаторы акций протеста на своих страницах в социальных сетях.

Ранее против внесения изменений в систему правосудия выступили представители ЕС, США и гражданского общества Румынии.

Госдеп США распространил, в этой связи, специальное коммюнике, в котором призвал правящую коалицию отказаться от законодательной инициативы о внесении изменений в систему правосудия.

Согласно вынесенным на рассмотрение в парламент законопроектам, президент Румынии лишается права назначать прокуроров и руководителя управления по борьбе с коррупцией, а Юридическая инспекция будет подчиняться не Высшему Совету магистратуры, а министру юстиции.