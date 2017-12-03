В Минске заметили редкий суперкар McLaren MP4-12C 5 3.12.2017, 21:21

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Модель оценивают примерно в 230 тысяч долларов.

Читатель Onliner.by прислал в редакцию видео с редким, если не сказать уникальным, автомобилем для Беларуси. В коротком ролике можно разглядеть суперкар McLaren MP4-12C.

Правда, автомобиль движется не своим ходом — все-таки негоже британцу ездить по зимним дорогам нашей страны. К тому же вряд ли машина долго будет радовать взор белорусских автолюбителей: на McLaren установлены российские номерные знаки. Вероятно, автомобиль направляется в Россию.

McLaren MP4-12C выпускался с 2011 года. Суперкар набирает первые 100 км/ч за 3,3 секунды, а порог в 200 км/ч преодолевает спустя приблизительно 9 секунд после старта с места. Максимальная скорость — 330 км/ч.

Автомобиль приводится в движение 3,8-литровым двигателем V8 мощностью 625 лошадиных сил. Модель оценивают примерно в 230 тысяч долларов, но целевая аудитория явно в последнюю очередь смотрит на стоимость.