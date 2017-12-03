Для Кремля будет хуже

Для Кремля будет хуже2
- 3.12.2017, 21:23
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Известный политик дал прогноз по возможной отставке госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Для России отставка государственного секретаря США Рекса Тиллерсона может означать возможное обострение отношений с Соединенными Штатами.
Об этом в комментарии «Апострофу» рассказал российский оппозиционный политик Константин Боровой.
«Я думаю, ситуация может измениться в сторону радикализации позиции администрации Трампа, потому что Тиллерсон занимал сдержанную, дипломатичную позицию. Тем более, что у него действительно были связи с российским руководством. И он не мог себе по этическим соображениям позволить более радикальную позицию», - отметил политик.
По мнению Борового, причиной отставки Тиллерсона являются его жесткие высказывания в адрес президента США Дональда Трампа.
«В общем, и сейчас все не очень хорошо для Путина, но может быть хуже», - резюмировал политик.