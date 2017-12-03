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Сегодня у римо-католиков и лютеран начался первый день Адвента

  • 3.12.2017, 21:50
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фото: catholic.by

Адвент длится у христиан западного обряда четыре недели – до 24 декабря.

Сегодня, 3 декабря, начинается Адвент – время ожидания Рождества и рождественского поста у римо-католиков и лютеран.

Рождественский пост на Западе получил название «Адвента», что c латинского означает «приход», то есть приход в мир Христа. Сначала слово «адвент» обозначало сам праздник Рождества Христова, а позже – стало означать время перед Христовым Рождеством. В IX в. первое воскресенье Адвента становится на Западе началом церковного года.

Адвент длится у христиан западного обряда четыре недели – до 24 декабря.

В это время Церковь призывает верующих посвятить свое время молитве, посту и добрым делам, а также принять участие в реколекциях – духовных размышлениях, которые проводят католические общины.


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