Макрон и Ципрас убеждают Шульца согласиться на «большую коалицию» 3.12.2017, 22:02

Мартин Шульц

Фото: Thomas Trutschel/Photothek/Getty Images

Европейские политики дали главе немецких социал-демократов понять, что считают целесообразным вхождение СДПГ в коалицию с ХДС и ХСС.

Главы стран ЕС оказывают давление на председателя Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца с тем, чтобы он приступил к работе с консервативным блоком ХДС/ХСС для последующего формирования «большой коалиции». Об этом в воскресенье, 3 декабря, сообщает DW.

Шульц подтвердил изданию, что получил «соответствующие сигналы» от президента Франции Эмманюэля Макрона и от греческого премьер-министра Алексиса Ципраса. По словам главы германских социал-демократов, свою позицию по данному вопросу политики обозначили в телефонных переговорах и в СМС-сообщениях.

«Уверен, ты примешь правильное решение»

Макрон активно выступает за реформирование ЕС и в сентябре даже предложил заключить своего рода новый Елисейский договор, который заложил бы основу для современного германо-французского рынка. Для реализации этой инициативы ему необходима поддержка стабильного правительства в Берлине. Шульц, занимавший ранее пост главы Европарламента, также видит необходимость усиления европейского сотрудничества.

Ципрас в свою очередь высказал мнение, что «по-настоящему левая, прогрессивная позиция заключается не в том», чтобы сохранить свою политическую идентичность по возможности в неприкосновенности, а в проведении реформ и готовности к изменениям.

«Уверен, что ты примешь правильное решение», - написал он Шульцу.

Председатель Социал-демократической партии Германии ранее заявил, что появившиеся 1 декабря в СМИ сообщения о готовности СДПГ начать переговоры с блоком ХДС/ХСС о создании «большой коалиции» являются фальшивкой. По словам Шульца, руководство СДПГ будет 4 декабря решать, какие действия предпринять по вопросу о формировании правительства. «У нас много возможностей», - указал лидер социал-демократов Германии.