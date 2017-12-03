И зимы - как не было: Почему Краков никогда не заметает снегом 2 3.12.2017, 22:20

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Секрет кроется в организации процесса уборки снега.

Многолюдный польский Краков, постоянно переполнен туристами, но в любое время года остается всегда чистым и опрятным. Секрет – в организации этого процесса – городом занимается так называемое городское предприятие очистки, пишет fakty.ictv.ua.

В Кракове на это местный совет выделяет ежегодно деньги предприятию очистки, 60-70 млн злотых в год, то есть 17 млн ​​евро. И этого хватает на уборку и в летний, и в более затратный зимний период.

Зимой на борьбу со снегом есть только 2 часа, после того, как он перестанет падать. Иначе – заплатят штраф. Летом – в основном механическая чистка – заметания и полив, чтобы не поднимались в воздух вредные вещества. Воду не покупают, собирают дождевую.

В уборке Кракова задействованы до 400 человек, 180 единиц техники, в городе 9 тысяч уличных свалок.

Центр убирают круглосуточно. Отходы попадают в сортировочные, где все автоматизировано.