Евродепутат Хармс призвала к бойкоту ЧМ по футболу в России
- 3.12.2017, 22:45
По словам Ребекки Хармс, Россия – не та страна, где стоит проводить подобные соревнования.
Депутат Европарламента Ребекка Хармс призвала к бойкоту чемпионат мира по футболу в России в 2018 году. Об этом она заявила в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung, передвет gordonua.com.
"Политики и посетители должны держаться подальше от Чемпионата мира 2018 года", – заявила Хармс.
По ее словам, Россия – не та страна, где стоит проводить подобные соревнования.
Хармс назвала образцовым пример бывшего президента Германии Йоахима Гаука, который отказался посетить зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году.
"Его примеру стоит последовать во время чемпионата мира по футболу в следующем году", – подчеркнула европарламентарий.
Хармс убеждена, что российский президент Владимир Путин не достоин внимания посетителей спортивного мероприятия.
"Он купается в лучах славы в присутствии иностранных гостей, продолжая проводить свою антидемократическую политику, которую не может принять ни один демократ", – добавила депутат.
Хармс также подвергла критике Международную федерацию футбольных ассоциаций, которая проигнорировала обвинения России в коррупции и употреблении допинга.
ЧМ по футболу 2018 будет проходить в 11 городах России с 14 июня по 15 июля, а финал состоится на стадионе "Лужники" в Москве. В турнире примут участие 32 команды. Сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ.