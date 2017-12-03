Евродепутат Хармс призвала к бойкоту ЧМ по футболу в России 3.12.2017, 22:45

Ребекка Хармс

По словам Ребекки Хармс, Россия – не та страна, где стоит проводить подобные соревнования.

Депутат Европарламента Ребекка Хармс призвала к бойкоту чемпионат мира по футболу в России в 2018 году. Об этом она заявила в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung, передвет gordonua.com.

"Политики и посетители должны держаться подальше от Чемпионата мира 2018 года", – заявила Хармс.

По ее словам, Россия – не та страна, где стоит проводить подобные соревнования.

Хармс назвала образцовым пример бывшего президента Германии Йоахима Гаука, который отказался посетить зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году.

"Его примеру стоит последовать во время чемпионата мира по футболу в следующем году", – подчеркнула европарламентарий.

Хармс убеждена, что российский президент Владимир Путин не достоин внимания посетителей спортивного мероприятия.

"Он купается в лучах славы в присутствии иностранных гостей, продолжая проводить свою антидемократическую политику, которую не может принять ни один демократ", – добавила депутат.

Хармс также подвергла критике Международную федерацию футбольных ассоциаций, которая проигнорировала обвинения России в коррупции и употреблении допинга.

ЧМ по футболу 2018 будет проходить в 11 городах России с 14 июня по 15 июля, а финал состоится на стадионе "Лужники" в Москве. В турнире примут участие 32 команды. Сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ.