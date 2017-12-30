Ripple стала второй криптовалютой по капитализации 7 30.12.2017, 8:07

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Фото: guiadobitcoin.com.br

Капитализация Ripple поднялась до 76 млрд долларов.

Криптовалюта Ripple обогнала эфир (Ethereum) и стала второй по капитализации после биткойна, об этом говорят данные сайта CoinMarketCap.

Так, 29 декабря капитализация Ripple поднялась до 76 млрд долларов, сдвинув эфир со второй строчки, а ночью 30 декабря достигла 85,321 млрд долларов.

Капитализация биткойна составляет при этом 246,47 млрд долларов, эфира – 72,941 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что биткоин возобновил падение, и потерял за сутки около 10%.