«Не подозревали, что окажемся виновными» 14 30.12.2017, 8:21

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Спорное ДТП на полупустой парковке попало на видео.

В воскресенье, 24 декабря, на полупустой парковке в районе торгового дома «Ждановичи» случилось ДТП. Не разъехались водители Volkswagen и Opel. Удар пришелся по касательной, никто не пострадал. На место вызвали ГАИ, однако водитель, которого признали виновным в нарушении ПДД, не согласен с таким решением.

Видео

Момент ДТП попал на запись видеорегистратора, ее разместил на форуме «Онлайнера» пользователь с ником ALEX1968BY.

Автомобиль в котором установлен регистратор (Volkswagen Golf) только начал движение. Водитель не успел набрать скорость — с левой стороны выехал Opel. Вероятно, водитель этой машины думал, что успеет проскочить, а может быть, не заметил, как поехало другое авто.

Повреждения у машин относительно несерьезные — удар пришелся по касательной. На место ДТП вызвали ГАИ.

«Если висит знак «70» и стаж полгода — это как приговор»

В подписи к опубликованному видео автор записи (в ГАИ сообщили, что за рулем была девушка) высказала свое отношение к произошедшему.

«Из записи четко видно, кто виноват, но все доводы оказались бесполезными и протокол составили на меня. Если висит знак «70» и стаж полгода — это как приговор», — сказано в подписи.

По словам автора, она двигалась по парковке со скоростью 5 км/ч.

«Водитель машины «Опель» утверждал, что двигался 6 км в час и движение по разметке направления движения на парковке не принимается во внимание. Если он такой опытный водитель, то почему так поздно затормозил??? Почему, видя, что я проехала метра 2, опытный водитель «Опель» подрезает, понимая, что удар неизбежен? Это мое первое ДТП и я очень хочу разобраться почему я виновница?» — написала автор видео (авторские орфография и пунктуация здесь сохранены).

Комментарий Госавтоинспекции

Старший инспектор ГАИ Центрального района Анастасия Редько подтвердила корреспонденту Onliner.by, что на место выезжал сотрудник Госавтоинспекции. Оба водителя рассказали ему свою версию произошедшего.

— Административный материал был составлен в отношении девушки, водителя Volkswagen Golf, за нарушение п. 58 Правил дорожного движения, согласно которому после остановки или стоянки водитель транспортного средства, начинающего движение, обязан уступить дорогу движущимся транспортным средствам, — пояснили в ГАИ. — Начиная движение, девушка не уступила дорогу автомобилю Opel, который приближался сзади. В протоколе она указала, что согласна с нарушением».

«Не подозревали, что окажемся виновными»

Корреспонденту удалось пообщаться с автором видео, пользователем с ником ALEX1968BY.

— Прошлись по рынку, машина была на парковке. Поначалу было больше авто, наш автомобиль стоял за Citroen, машины стояли рядами. Когда вернулись, Citroen впереди не было и машин стало меньше, особенно слева, — рассказала девушка. — Сели, завели авто. Я посмотрела в зеркала (помех сзади не было) и плавно со скоростью 5 км/ч поехала вперед. Меня подрезал по диагонали Opel, появившийся из слепой зоны.

По словам девушки, водитель Opel сказал инспекторам, что ехал со скоростью 5—7 км/ч, хотя она считает, что скорость была выше.

— Он сказал: «Вызывайте ГАИ». И потом спокойно пил в машине кофе. Мы вызвали инспекторов, не подозревая о том, что окажемся виновными. Вот, 4 января к начальнику ГАИ, — добавила собеседница.