Ринго Старр стал рыцарем 30.12.2017, 8:25

Ринго Старр

Фото: MediaPunch / face to face / Globallookpress.com

Британский музыкант Ринго Старр, бывший барабанщик группы The Beatles, был удостоен рыцарского звания.

Ринго Старр получил титул "за свой вклад в музыку и благотворительность", передает Sky News.

"Это здорово! Для меня это большая честь и радость, что моя музыка и работа в благотворительности... получили признание. Мир и любовь. Ринго", - заявил музыкант.

Напомним, в феврале 2017 года Пол Маккартни и Ринго Старр воссоединились для записи нового альбома.