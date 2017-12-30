Александра Саснович вышла в финал квалификации турнира в Брисбене
- 30.12.2017, 8:39
Александра Саснович (88, ВТА) с победы стартовала в квалификации турнира серии ВТА в австралийском Брисбене.
В первом матче посеянная под 4-м номером белоруска отдала австралийке Изабель Уоллас (253, ВТА) всего четыре гейма — 6:3, 6:1, пишет Прессбол.
А.Саснович (Беларусь) — И.Уоллас (Австралия) — 6:3, 6:1
В финале квалификации Саснович встретится с победительницей пары Бернарда Пера (США) — Полина Монова (Россия).