Александра Саснович вышла в финал квалификации турнира в Брисбене 30.12.2017, 8:39

Александра Саснович

Фото: tennis.by

Александра Саснович (88, ВТА) с победы стартовала в квалификации турнира серии ВТА в австралийском Брисбене.

В первом матче посеянная под 4-м номером белоруска отдала австралийке Изабель Уоллас (253, ВТА) всего четыре гейма — 6:3, 6:1, пишет Прессбол.

А.Саснович (Беларусь) — И.Уоллас (Австралия) — 6:3, 6:1

В финале квалификации Саснович встретится с победительницей пары Бернарда Пера (США) — Полина Монова (Россия).