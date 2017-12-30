Reuters: Россия в обход санкций поставляет нефть в КНДР 7 30.12.2017, 8:43

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За последние месяцы Москва как минимум три раза отправляла свои танкеры на помощь Пхеньяну.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в службах безопаности "западных стран".

"Российские судна проводили доставку нефти с корабля на корабль несколько раз, несмотря на санкции против КНДР", - сообщили источники агентства.

В то же время другой источник Reuters сообщил, что не существует доказательств того, что корабли, которые доставляли нефть в КНДР, принадлежали РФ.

"Нет доказательств что этим занимается Россия, но Москва помогает Пхеньяну", - заявил источник агентства.

Как сообщалось, южнокорейские власти задержали и обыскали судно под флагом Гонконга, которое в обход санкций Совбеза ООН перевозило в КНДР переработанную нефть.

По информации южнокорейских таможенников, судно Lighthouse Winmore 19 октября доставило на судно КНДР 600 тонн переработанной нефти.

После этого гонконгское судно зашло в южнокорейский порт Йосу, где его 24 ноября задержали и обыскали сотрудники таможенной службы Южной Кореи.