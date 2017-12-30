Минским очередникам могут разрешить строиться в Смолевичах 3 30.12.2017, 9:21

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Министерство архитектуры и строительства предлагает пойти на эксперимент.

Министерство архитектуры и строительства предлагает разрешить минчанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, строиться в Смолевичах по заявительному принципу.

Анатолий Чёрный, министр архитектуры и строительства Беларуси, в интервью ОНТ заявил:

«Идея есть. Я со своей стороны сделаю всё, чтобы идея эта осуществилась. Надо сделать эксперимент на базе Смолевичского района, позволить жителям города Минска, нуждающимся в получении жилья, строить жильё в Смолевичах по заявительному принципу вне очереди, имея очередь в городе Минске. Я думаю, это даст значительное развитие этой теме, в дальнейшем мы это протиражируем на другие города-спутники».