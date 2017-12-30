Мандарины помогают похудеть и улучшить память 3 30.12.2017, 9:34

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Открыты новые свойства самого «новогоднего» фрукта.

Ученые выяснили, что регулярное употребление мандаринов помогает улучшить память и избавиться от лишнего веса.

В исследовании приняли участие около 10 тыс. человек в возрасте от 50 лет. У тех, кто постоянно употреблял мандарины риск развития болезни Альцгеймера был значительно ниже.

Помимо этого у тех, кто употреблял животные жиры, вариант развития болезней был значительно выше.

Южнокорейские исследователи выяснили, что та группа, которая употребляла мандариновый сок худела значительно быстрее, чем те, которые не употребляли.