Как меняются цены к Новому году 30.12.2017, 9:43

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За месяц перед праздниками цены изменились.

Многие считают, что перед Новым годом магазины поднимают цены на самые ходовые продукты к праздничному столу - сладости, икру, красную рыбу, шампанское… Поэтому то, что может постоять в холодильнике, выгоднее купить заранее. Да и спокойнее, ведь перед заветной ночью и так забот хватает, а тут еще и о продуктах думать, в очередях толкаться!

Kp.by решила проверить, справедливы ли подозрения, и сходили в один и тот же магазин 30 ноября и 28 декабря, зафиксировали цены на одинаковые продукты и выяснили, как изменилась стоимость стандартного набора новогодних угощений для компании из шести человек.

Первое, что нужно отметить: за три дня до праздника в семь вечера очередей в магазине нет, на кассах стоит по паручеловек. Так что из-за боязни толп народа бежать в магазины на месяц раньше, может, и не стоит. Во-вторых, полки пестрят желтыми ценниками - проходят скидки и акции. Их гораздо больше, чем месяц назад, особенно на подарки с конфетами, сладости и прочие новогодние товары.

Красная рыба и икра, цены на которые записали месяц назад, подешевели - на них сейчас скидка. Икра стоит 13,99 вместо 19,99 рубля, а семга - 6,99, вместо 9,29 рубля. «Полегчала» и цена на шампанское - на целый 1 рубль 30 копеек. Еще подешевел сок на 50 копеек. А вот сливочное масло подорожало - на 22 копейки. Остальные продукты в цене не изменились.

Источник: kp.by

Овощи и фрукты смотрели на Комаровском рынке. Вот здесь действительно цены подросли почти на все. Больше всего прибавили в стоимости перцы и огурцы: первые - 29 копеек, а вторые - целых 50. А вот бананы стали продавать какие-то несимпатичные, с темными пятнами и по сниженной цене. Только в одном месте нашли по той цене, что и месяц назад.