Дмитрий Дерябин: Cловаки вон американцев обыграли. Почемы мы не можем?1
- 30.12.2017, 9:50
Защитник молодежной (U-20) сборной Беларуси поделился впечатлениями от чемпионата мира.
Дмитрий Дерябин в разговоре со специальным корреспондентом "Прессбола" в Баффало признался, что, несмотря на три поражения на предварительном этапе, пока не думает о матчах за выживание в элите.
- Уже думаете про будущие игры с датчанами за место в элите?
- Делаем шаг за шагом: уже забыли матч с Россией — настраиваемся на следующий, с чехами.
- Что знаешь о чехах?
- Сильная команда, но нет ничего невозможного: словаки вон американцев обыграли, почему мы не можем? Зацепить можно любого соперника. Главное сыграть строго в обороне. Конечно, если будем допускать столько ошибок, то будем и пропускать. Ну и бросать нужно почаще.
- Следите за тем, что в другой группе происходит?
- Не особо. Может, краем глаза только: если отдыхаем в отеле и идет хоккей по телевизору, то включаем.