Дмитрий Дерябин: Cловаки вон американцев обыграли. Почемы мы не можем? 1 30.12.2017, 9:50

Фото: belta.by

Защитник молодежной (U-20) сборной Беларуси поделился впечатлениями от чемпионата мира.

Дмитрий Дерябин в разговоре со специальным корреспондентом "Прессбола" в Баффало признался, что, несмотря на три поражения на предварительном этапе, пока не думает о матчах за выживание в элите.

- Уже думаете про будущие игры с датчанами за место в элите?

- Делаем шаг за шагом: уже забыли матч с Россией — настраиваемся на следующий, с чехами.

- Что знаешь о чехах?

- Сильная команда, но нет ничего невозможного: словаки вон американцев обыграли, почему мы не можем? Зацепить можно любого соперника. Главное сыграть строго в обороне. Конечно, если будем допускать столько ошибок, то будем и пропускать. Ну и бросать нужно почаще.

- Следите за тем, что в другой группе происходит?

- Не особо. Может, краем глаза только: если отдыхаем в отеле и идет хоккей по телевизору, то включаем.