ИГ взяло ответственность за взрыв в магазине Санкт-Петербурга 8 30.12.2017, 9:53

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ФОто: Комсомольская правда — Санкт-Петербург

В результате взрыва в супермаркете "Перекресток" пострадали 18 человек.

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) приписала себе взрыв в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали 18 человек. Международная организация SITE, отслеживающая сведения об исламистских террористах в интернете, сообщила в пятницу, 29 декабря, что джихадисты передали соответствующую информацию по каналам агентства Amaq, передает Немецкая волна.

Атака была осуществлена "связанной с ИГ группировкой", утверждается в сообщении. В нем также подчеркивается, что размещением взрывного устройства занимался "отряд солдат халифата".

Последнее заявление, однако, не согласуется с основной версией следствия, согласно которой оставить рюкзак, начиненный поражающими элементами, в камере хранения мог снятый камерами наблюдения мужчина в зеленой куртке с капюшоном.

Версии происшедшего

Изначально следственные органы возбудили по данному инциденту уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, не исключив другие версии. Президент РФ Владимир Путин стал одним из первых, кто назвал произошедшее терактом.

Как сообщила 29 декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, общее число пострадавших составило 18 человек, причем из них девять оставались в стационарах.

По словам представителя Следственного комитета РФ, мощность взрыва была эквивалентна200 граммам тротила.