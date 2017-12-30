Новый год: приметы, традиции и как его отмечают в других странах 30.12.2017, 10:00

Большинство стран отмечает Новый год 1 января, в первый день года по григорианскому календарю.

"Обозреватель" рассказал о традициях и приметах Нового года.

Новый год — праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня года в первый день следующего года. Отмечается многими народами в соответствии с принятым календарём.

Начало года с 1 января было установлено римским правителем Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры.

В Древнем Риме этот день был посвящён Янусу — богу выбора, дверей и всех начал. Месяц январь получил своё название в честь бога Януса, которого изображали с двумя лицами: одно смотрело вперёд, а другое — назад.

Где Новый год наступает первым, а где последним

Новогодние празднования с учётом поясного времени всегда начинаются в Тихом океане на островах Кирибати, а последними Новый год встречают жители островов Мидуэй в Тихом океане.

Кто не празднует Новый год 1 января

Однако не все страны празднуют Новый год 1 января. Некоторые страны отмечают Новый год по лунному календарю.

Один из дней между 21 января и 21 февраля — Китайский Новый год (Китай).

21 или 22 марта — Иранский Новый год (Иран).

14 апреля — бенгальский Новый год (Бангладеш).

163 дня после Песаха (не раньше 5 сентября и не позже 5 октября) — Еврейский праздник Рош ха-Шана (Израиль).

Приметы на Новый год

Если в первый день на улице встретить первым мужчину, все 12 месяцев будет сопровождать удача во всех начинаниях и делах.

Если на небе много звезд - будет хороший урожай ягод.

Во время того, как часы пробьют полночь, надо поджечь бумажку с заветным желанием, пепел бросить в бокал с шампанским и быстро выпить.

Как встретишь Новый год так его и проведешь.

Во время того, как часы бьют полночь, надо поцеловать свою вторую половинку, тогда в новом году вы не расстанетесь.

Если съесть в полночь виноградинку и загадать желание - все сбудется.

Если поутру 1 января на деревьях густой иней - год будет хлебородный, иначе - голодный.

Если 1 января эхо далеко идет - морозы будут крепчать.

1 января нельзя выполнять тяжелую физическую работу, а то весь год будете в грязи возиться и тяготы испытывать.

Если в первый день нового года торговец отдаст товар первому встречному покупателю очень дешево, то весь год будет удачная торговля.

Незамужней девушке, которая хочет создать семью, нужно купить молоко. В том случае, если оно не скиснет на протяжении двух недель, то скоро будет свадьба.

Нельзя убирать в доме, особенно подметать и мыть полы, выбрасывать мусор - это сулит убытки и потери.

А как в других странах

В Англии, помимо ёлки, дом украшается веточками омелы. Букетики омелы есть даже на лампах и люстрах, и, по обычаю, можно поцеловать человека, стоящего в середине комнаты под букетиком омелы. Эту традицию переняли американцы.

В Италии под Новый год принято избавляться от старых вещей и отдавать долги, а Рождество ознаменовано сжиганием рождественского полена.

В Болгарии в новогоднюю ночь после застолья молодёжь делает палочки из кизила (сурвачки). Сурвачка украшается красной ниточкой, головками чеснока, орехами, монетками, черносливом и сухофруктами. С сурвачками отправляются по гостям, заходят в дома и "стучат" ими по спине хозяев.

Когда люди собираются у праздничного стола, во всех домах на три минуты гасится свет. Эти минуты называют "минутами новогодних поцелуев", тайну которых сохраняет темнота.

В Колумбии главный герой новогоднего карнавала — Старый год — разгуливает на высоких ходулях и рассказывает детям смешные истории. Папа Паскуаль — колумбийский Дед Мороз — устраивает фейерверки.

На Кубе перед наступлением Нового года наполняют все кувшины, вёдра, тазы и миски водой и в полночь воду выливают из окон. Так уходящему году желают светлого, как вода, пути. Пока часы бьют 12 раз, необходимо съесть 12 виноградинок, и тогда добро, согласие, процветание и мир будут сопровождать человека весь год.

В Мексике Новый год встречают огнём праздничных фейерверков, стрельбой из ракетниц, звоном особых новогодних бубенчиков. А детям в полночь вручают вкусные пряничные куклы.

В Японии в новогоднюю ночь 108 раз звонят в колокола.

В Турции как такового обычая отмечать Новый год нет. Этот праздник считается светским, отмечать его не возбраняется, но и не рекомендуется устраивать шумные гулянья на всю ночь, мусульманское духовенство критически относится к таким празднованиям

В Испании принято съедать 12 виноградин в полночь.

В Германии существует поверье: если в кулаке зажать монеты и с двенадцатым ударом часов мысленно впрыгнуть с ними в новый год, он будет богатым.