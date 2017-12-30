К главной елке Гродно в новогоднюю ночь можно будет попасть через пять КПП 16 30.12.2017, 10:04

1,367

Фото: Гродненская правда

В городе создают так называемую территорию безопасности.

На главную елку города можно будет попасть только через 5 пунктов пропуска. В новогоднюю ночь в Гродно пройдут праздничные мероприятия. Основные действа развернутся с 01:00 до 04:00 часов на площади Ленина. В 02:00 в парке будет праздничный салют, пишет grodno24.com.

На площади Ленина милиция создаст так называемую территорию безопасности. Сотрудники правопорядка просят участников праздника брать с собой минимальное количество вещей, что упростит процедуру личного досмотра и сократит ее время. А также напоминают, что все присутствующие на празднике обязаны соблюдать общественный порядок.

Участникам мероприятия запрещается иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и муляжи, а также специально изготовленные или приспособленные предметы, использование которых может представлять угрозу жизни и здоровью людей либо причинить материальный ущерб гражданам и организациям, проносить спиртные напитки. Запрещается участвовать в массовом мероприятии в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ.