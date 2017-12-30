Что будет с курсом рубля после Нового года? 1 Владимир Тарасов, «Белрынок»

30.12.2017, 10:12

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В начале января можно ожидать смены тенденций и возобновления роста стоимости валютной корзины

Возможна очередная смена тенденций, в результате которой средневзвешенный курс доллара на БВФБ может увеличиться на 0,5-1%. Рост этого курса может начаться уже 3 января.

Средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на уходящей неделе снизился примерно, как и ожидалось: на 1% — до 1,9727 BYN/USD 28 декабря. 29 декабря торги иностранными валютами на БВФБ не осуществлялись.

В то же время, средневзвешенный курс евро на БВФБ снизился за неделю в меньшей степени, чем ожидалось: на 0,2% — до 2,3553 BYN/USD.

Средневзвешенный курс российского рубля на прошедшей неделе увеличился в большей степени, чем ожидалось: на 0,3% — до 3,4279 BYN/100RUB 28 декабря. Российская валюта получила дополнительную поддержку от неожиданного роста цен на нефть на мировом рынке после взрыва на нефтепроводе в Ливии.

Корзина валют из доллара США, евро и российского рубля на уходящей неделе подешевела на 0,2%, что примерно совпало с ожиданиями. Объем торгов за последнюю неделю 2017 года, несмотря на то, что рабочая неделя на этот раз состояла всего из трех дней, вырос до 322,3 млн. BYN с 285,5 млн. BYN неделей ранее.

Источник: belrynok.by

Источник: belrynok.by

Прогнозы на следующую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

В конце года Нацбанк, похоже, решил изменить свою политику в отношении доходности рублевых инструментов, по-видимому, в связи с ожидаемым увеличением давления на курс белорусского рубля.

Во-первых, он значительно увеличил доходность при размещении своих краткосрочных рублевых облигаций со сроком обращения, равным 7 дням. На аукционе 27 декабря им было размещено таких облигаций на 138,41 млн. BYN по средневзвешенной доходности 9,4550% годовых. Нацбанк удовлетворил практически все заявки. На предыдущем аукционе 20 декабря средневзвешенная ставка составила 8,9265% годовых, а объем размещения был примерно таким же, как и 27 декабря.

Во-вторых, Нацбанк отменил рекомендованный им банкам лимит доходности по срочным безотзывным вкладам физических лиц на срок свыше года. Для физических лиц данный лимит был установлен равным ставке кредита овернайт Нацбанка, умноженной на коэффициент 0,9. Для юридических лиц применялся коэффициент, равный 0,8. Отменено и ограничение верхнего предела процентных ставок при размещении Минфином в банках временно свободных денежных средств в белорусских рублях на аукционной основе.

Сделано это для повышения привлекательности рублевых депозитов указанных видов. Значительного эффекта от данной меры трудно ожидать, так как банки в настоящее время ограничены в возможностях повышения ставок из-за снижения процентов по рублевым кредитам. Но не исключено, что ставки по кредитам начнут расти.

В любом случае, на следующей неделе шаги Нацбанка эффекта еще не дадут. В начале января можно ожидать смены тенденций и возобновления роста стоимости валютной корзины, как это происходило и в прошлом году. Белорусские предприятия получат рублевую выручку с праздничных распродаж и поспешат конвертировать ее в валюту. В то же время, ожидаемая выплата зарплаты в 1 тыс. BYN за декабрь может привести к дефициту рублевых средств в банковской системе, что поддержит рубль. Ажиотажного спроса на валюту со стороны населения явно на наблюдается, так что рост девальвационных ожиданий, если он и имеется, невелик.

Курс доллара по отношению к евро

Курс доллара США на рынке форекс на уходящей неделе заметно снизился против евро, хотя президент США Дональд Трамп 22 декабря подписал закон о налоговой реформе в стране. Участники рынка форекс, похоже, были озабочены рождественскими праздниками и подведением балансов за год. В связи с этим доходность американских государственных облигаций резко снизилась, а доллар подешевел.

Тем не менее, некоторые эксперты ожидают, что в начале 2018 года доллар все же получит поддержку. Правда, в более долгосрочной перспективе эксперты отдают предпочтение евро. Согласно усредненному прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, к концу 2018 года курс евро окажется на уровне 1,21 USD/EUR.

Есть и еврооптимисты. В частности, эксперты ING Bank ожидают увеличения курса евро в 2018 году на 10%. Это, по их мнению, будет вызвано сворачиванием Европейским центробанком своей поддержки экономики еврозоны.

Имеются и европессимисты. Так, аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев полагает, что в начале января наконец-то начнется период снижения курса евро против доллара, связанный с налоговой реформой и повышением ставок ФРС.

Мы будем придерживаться умеренно прогноза, то есть ожидаем коррекции курса евро против доллара после рождественского подъема: примерно на 0,5%.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Возможна коррекция и курса российского рубля, который две недели подряд укреплялся за счет подъема цен на нефть, вызванного проблемами на нефтепроводах. В конце концов, их отремонтируют, и нефть должна подешеветь.

Российский Минфин явно хочет предотвратить чрезмерное укрепление российского рубля. На уходящей неделе министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что министерство направит на покупку валюты в 2018 год до 2 трлн. RUB при цене нефти Urals 54-55 USD за баррель, и до 2,8 трлн. RUB при цене в 60 RUB. «Вся разница между 40 USD за баррель и фактической ценой на нефть в следующем году пойдет на покупку валюты», — пояснил министр. Это довольно радикальный шаг, который, вполне возможно, позволит стабилизировать курс российского рубля, который мог бы значительно вырасти при сохранении высоких цен на нефть.

В России первая неделя января является выходной, и на Московской бирже торги валютами с расчетами TODAY проводиться не будут. Поэтому особой динамики курса рубля на текущей неделе ожидать не стоит.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Таким образом, в начале января удача может повернуться лицом к доллару, средневзвешенный курс которого на БВФБ за первую неделю месяца может подняться на 0,5-1%, компенсируя декабрьские потери. Но никакой девальвации не будет.

Прогноз на среду, 3 января

В январе 2017 года в первый день торгов на БВФБ стоимость корзины снизилась, после чего начался ее рост. Не исключено повторение этого сценария и в 2018-м. Однако в начале года можно ожидать коррекции курса евро против доллара на рынке форекс, что приведет к росту курса доллара на открытии торгов на БВФБ 3 января.

Владимир Тарасов, «Белрынок»