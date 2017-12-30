Брестские моржи проведут предновогодний заплыв на Мухавце 30.12.2017, 10:31

Погода для «моржей» сложилась почти «летняя».

Брестские моржи проведут сегодня предновогодний заплыв на реке Мухавец, сообщил БелТА председатель областного отделения Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Александр Кабанов.

Групповой заплыв состоится на станции "Моржевая" у Гузнянского моста в областном центре в 11 часов. Возраст и количество участников организаторы не ограничивают. В программе также игры и песни у костра, чай с блинами и другие развлечения.

"В зависимости от погоды мы ожидаем от 5 до 50 человек участников. Костяк нашей группы составляют заядлые туристы с опытом длительных лыжных переходов, ночевок в сугробах. В принципе, мы регулярно окунаемся в реке и устраиваем заплывы. Основное - это отдых на природе, возможность пообщаться единомышленникам. Сегодня мы приглашаем всех, кто привержен здоровому образу жизни, интересно провести время", - отметил Александр Кабанов.