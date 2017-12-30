Проблемные активы банков в конце года возобновили рост 30.12.2017, 10:42

Доля проблемных активов остается высокой.

Доля проблемных активов белорусских банков на 1 декабря 2017 года выросла до 13,2% после 12,8% на начало октября и 13% на начало ноября. Годовой максимум — 14,2% — был отмечен на конец апреля. По статданным Нацбанка, за ноябрь в абсолютном выражении проблемные активы выросли на 186 млн рублей.

На 1 декабря проблемные активы составляли 5,486 млрд рублей, что на 6,7% выше, чем на начало года.

За весь 2016 год объем проблемных активов вырос на 85,8%, несмотря на передачу проблемных долгов Агентству по управлению активами.

Доля проблемных активов остается высокой. Более того, констатирует Нацбанк, реальные объемы проблемной задолженности выше, так как кредитная задолженность ряда крупнейших госпредприятий классифицирована по группам низкого риска только из-за госгарантий.

«В случае отсутствия государственных гарантий доля проблемных активов банковского сектора в активах, подверженных кредитному риску, могла бы быть выше», — сообщили в Нацбанке.