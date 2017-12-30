Президент Польши одобрил строительство стены на границе с Украиной и Беларусью 30.12.2017, 10:44

Иллюстрационное фото

Источник: delfi.lv

Протяженность забора составит больше тысячи километров.

Президент Польши Анджей Дуда подписал спецзакон о борьбе против африканской чумы свиней, который подразумевает строительство забора на границе с Украиной и Беларусью.

Как сообщает Укринформ, заграждения протяженностью свыше тысячи километров установят вдоль скоростных автодорог в непосредственной близости к границе.

Кроме того, спецзакон вносит изменения в закон об охоте в Польше.

Речь идет о разрешениях на отстрел диких кабанов на территориях, которые находятся под охраной. Для этого охотники могут взять оплачиваемый отпуск до шести дней.

Ранее сообщалось, что ориентировочная стоимость строительства такого забора может составлять 100 млн злотых (27 млн долл.).

Вирус АЧС появился на территории Польши в феврале 2014 года и с тех пор в стране зафиксировано 49 вспышек этой болезни и 380 случаев АЧС у диких кабанов. Больше всего случаев зафиксировано в Люблинском, Подляшском и Мазовецком воеводствах вблизи границы с Беларусью.